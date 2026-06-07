تامین آب پایدار برای ۱۵۰۰ روستانشین در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از بهرهمندی یکهزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان روستای «قادرآباد ناهوک» از آب آشامیدنی پایدار خبر داد و گفت: با تکمیل پروژه رفع تنش آبی روستای «کلهدین»، ۹۳۰ نفر دیگر نیز تا پایان خردادماه به شبکه آبرسانی متصل میشوند.
به گزارش ایلنا، فرهاد سرگلزایی روز یکشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای سند توسعه شهرستان گلشن، هشت پروژه کلان آبرسانی برای سال ۱۴۰۴ تعریف شده که از این تعداد، ۲ طرح اصلی هماکنون وارد فاز عملیاتی شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت حذف آبرسانی سیار در مناطق روستایی افزود: با بهرهبرداری کامل از پروژه شبکه آب آشامیدنی روستای «قادرآباد ناهوک»، دسترسی حدود ۳۰۰ خانوار این منطقه به آب سالم و پایدار محقق و پرونده آبرسانی سیار به این روستا برای همیشه بسته شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن ذخیره آب در این روستا نیز پس از تعیین پیمانکار و تحویل زمین خبر داد.
وی به پیشرفت فیزیکی پروژههای رفع تنش آبی اشاره کرد و گفت: پروژه آبرسانی به روستای «کلهدین» یکی از اولویتهای فوری این شرکت است که با اجرای سه هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال، احداث یک مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و توسعه یکهزار و ۴۰۰ متر شبکه توزیع آب، مراحل نهایی خود را طی میکند که با بهرهبرداری از این طرح تا پایان خردادماه، ۹۳۰ نفر از اهالی این منطقه از آب آشامیدنی بهداشتی و پایدار بهرهمند خواهند شد.
اجرای خط انتقال جدید در جالق
سرگلزایی با اشاره به برنامههای زیرساختی برای مرکز شهرستان افزود: اجرای خط انتقال آب به مخزن «جالق» با بهرهگیری از ۴۲۰۰ متر لوله چدنی (قطر ۴۰۰ میلیمتر) در دستور کار قرار گرفته است طبق برنامهریزیهای انجام شده، تجهیزات مورد نیاز این طرح تأمین شده و پیمانکار آن نیز مشخص شده و بهزودی عملیات اجرایی آن با هدف تقویت فشار آب و پایداری شبکه آغاز خواهد شد.