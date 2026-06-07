تغییر پارادایم فرهنگی و اجتماعی ضرورت مقابله با جنگ ترکیبی

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای اجتماعی استان فارس با اشاره به شرایط حساس کشور در موقعیت توقف تبادل آتش، گفت: جنگ‌ها صرفاً اماکن نظامی را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه مناسبات اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی و همچنین موضوعات اجتماعی را دستخوش تغییرات عمیق می‌کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه اخیر و ایستادگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا، ضرورت بازنگری در حوزه‌های فرهنگی را دوچندان کرده است، افزود: همان‌طور که در شورای آموزش و پرورش نیز تأکید شد، جنگ منجر به تغییر پارادایم‌های اجتماعی می‌شود. امروز حماسه‌ها در کشور ما در از فضای افسانه‌ای خارج شده و به یک «واقعیت عینی» بدل گشته است؛ بنابراین ادبیات، هنر و مدیریت اجتماعی ما نیز باید متناسب با این واقعیت‌های نوظهور، بازتعریف شود.

امیری حضور یکپارچه مردم در کنار نیروهای مسلح را رویدادی بی‌نظیر در دنیا توصیف کرد و گفت: «حکمرانی مشارکتی» تجلی حضور آگاهانه مردمی است که فارغ از دین، مذهب، قومیت و سلیقه سیاسی، در صف واحد دفاع ملی ایستادند و اگر این حمایت مردمی و تعاون اجتماعی نبود، سرنوشت جنگ به گونه دیگری رقم می‌خورد.

وی با اشاره به نقش مساجد و رسانه‌ها در جریان‌سازی این هم‌افزایی ملی، تصریح کرد: این روحیه همکاری که در جنگ چهل روزه به اوج رسید، باید در دوران پس از جنگ برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی به کار گرفته شود.

استاندار فارس با اشاره به مسئولیت‌های سازمان بهزیستی در شرایط کنونی تصریح کرد: شناسایی و پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی ناشی از جنگ، اعم از بیکاری، نقص عضو، جراحات و وضعیت بازماندگان و ایتام، نیازمند برنامه‌ریزی علمی و دقیق است.

امیری با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در مدیریت بحران‌های ملی، بر ضرورت «پیوست‌نگاری اجتماعی» در تمامی رویدادها تأکید کرد و یادآور شد: تجارب ارزشمند گذشته به ما می‌آموزد که در کنار تمرکز بر مسائل زیرساختی و کالبدی، توجه به ابعاد روحی و ملاحظات اجتماعی جامعه باید همواره در اولویت برنامه‌ریزان قرار گیرد؛ از این رو در شرایط کنونی نیز ضروری است سلامت اجتماعی و ثبات روانی جامعه، همتراز با سایر حوزه‌ها بررسی شود.

رئیس شورای اجتماعی استان فارس، «احساس هویت» و «عزت نفس» را از عوامل مهم بازدارنده در برابر آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: تقویت عزت‌نفس در عزیزانی که در این مسیر آسیب دیده‌اند و بیان شرف و جایگاه رفیعی که شهدا و ایثارگران در این راه به دست آورده‌اند، می‌تواند عواطف جریحه‌دار شده آن‌ها را ترمیم کند.

امیری بر ضرورت تغییر رویکرد از «درمان موردی» به «جریان‌سازی اجتماعی» تأکید کرد و افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف شده است با همکاری حوزه اجتماعی استانداری و دستگاه‌های متولی، کمیته‌ای علمی برای تدوین برنامه‌های پیشگیرانه تشکیل دهد. در این مسیر، آموزش عمومی و نقش صداوسیما و رسانه‌ها در پر کردن فضای اجتماعی از همبستگی، راهبردی و حیاتی خواهد بود.

رئیس شورای اجتماعی استان فارس از اختصاص ساختمان‌های مورد نیاز برای «مرکز سراج» خبر داد و گفت: با تعامل انجام شده، شهردار شیراز اعلام آمادگی کرده است که با تصویب در شورای اسلامی شهر، این ساختمان‌ها جهت تقویت فعالیت‌های حمایتی واگذار شود؛ این موضوع به عنوان یکی از مصوبات نشست امروز پیگیری خواهد شد.

امیری با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در خصوص تقویت نهادهای مدنی، تصریح کرد: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به عنوان بازوان اجرایی دولت در محلات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. وی گفت: استفاده از ظرفیت «معتمدین محلی» برای شناسایی دقیق و زودهنگام خانواده‌های در معرض آسیب، محور اصلی برنامه‌های محله‌محور خواهد بود.

وی با بیان این‌که تولید محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز و نگاه سیستماتیک به موضوعات اجتماعی، باید در اولویت تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد، تأکید کرد: مدیران نباید جزیره‌ای عمل کنند؛ چرا که هر نقص در عملکرد یک دستگاه، اثرات منفی خود را در بخش‌های دیگر نشان می‌دهد.

استاندار فارس خواستار نظارت دقیق و رصد مستمر وضعیت اجتماعی استان شد و گفت: پایش و دیده‌بانی سیستماتیک باید در دستور کار قرارگیرد تا بتوانیم پیش از تبدیل شدن یک مسئله به بحران، برای آن راهکار عملیاتی داشته باشیم.

وی همچنین ضمن قدردانی از مساعدت‌های ویژه دکتر حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، خدمات این سازمان را گامی ارزشمند در مسیر عدالت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید تصویر درستی از مدیریت کشور ارائه دهند؛ افکار عمومی باید بداند که اگر نیروهای مسلح شبانه‌روز برای حفظ تمامیت ارضی و دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران جانفشانی می‌کنند، مدیران اجرایی نیز با درک درست از شرایط «جنگ ترکیبی»، اجازه نداده‌اند سایه جنگ و تهدیدات، روند توسعه و اداره کشور را متوقف کند.

استاندار فارس بر پوشش خبری مناسب قول‌های مساعد و برنامه‌های حمایتی رئیس سازمان بهزیستی کشور از سوی صدا و سیمای استانی تأکید کرد و آن را مایه امیدآفرینی در جامعه دانست.

در پایان حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور از تخصیص حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه خدمت به مددجویان بهزیستی فارس همچون ایجاد مرکز اورژانس اجتماعی در ۵ شهرستان، ۲ مرکز توانمندسازی کودکان کار، تأمین پرستار برای معلولین ضایعات نخاعی و بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار خبر داد. همچنین بررسی تخصیص ۲ ساختمان توسط شهرداری شیراز برای طرح سراج دانشگاه علوم پزشکی شیراز مصوب شد.

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