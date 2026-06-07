94 درصد همدان درگیر خشکسالی است

به گزارش ایلنا، مهدی رضایی روز شنبه افزود: بارش کل استان همدان از ابتدای سال آبی جاری(از ابتدای مهر۱۴۰۴) ۳۱۱ میلی‌متر بوده که نسبت به بلندمدت ۲۲ میلی‌متر کاهش داشته است این در حالیست که نسبت به سال آبی گذشته ۵۲ میلی‌متر افزایش داشته است.

وی با اشاره به کسری بارش‌های استان نسبت به بلندمدت، تصریح کرد: از ابتدای فصل بهار ۱۴۲ میلی‌متر بارش در استان به ثبت رسیده است که اگرچه میزان بارش خوب بوده و کسری بارش‌های پاییزی را تا حدی جبران کرده است اما هنوز نسبت به بلندمدت منفی است.

مدیرکل هواشناسی همدان گفت: میزان بارش در همه شهرستان‌های استان به جز نهاوند و تویسرکان، در سال آبی جاری کمتر از بلندمدت بوده و در تویسرکان ۳۳ و نهاوند چهار میلی‌متر بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.

رضایی با تأکید براینکه در فصل بهار کل استان همدان شرایط بهتری از نظر بارش داشته است، گفت: با این حال همدان همچنان درگیر خشکسالی است به طوری‌که تا پایان فروردین ۶ درصد از مساحت استان در محدوده نرمال (نه خشکسالی، نه ترسالی) بوده و ۹۴ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی بوده بنابراین تصور ورود به ترسالی نادرست است.

مدیرکل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه تویسرکان و نهاوند در فصل بهار بارش‌های بسیار خوبی داشتند، خاطرنشان کرد: در شهرستان تویسرکان در فصل بهار ۸۲ میلی‌متر بیش از بلندمدت بارش رخ داده و در نهاوند نیز بارشها نسبت به بلندمدت ۸۶ میلی‌متر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه امکان دارد شرایط بارشی امسال بهتر شود، یادآور شد: براساس پیش‌بینی‌های فصلی سازمان هواشناسی در فصل پاییز امسال بارش‌ها به سمت نرمال و بیش از نرمال خواهد بود به‌ طوری‌ که با احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد، بارش‌های پاییزی امسال بهتر خواهد بود و ممکن است به سمت ترسالی برویم.

رضایی با اشاره به شایعات فضای مجازی در زمینه افزایش بارش‌ها، خاطرنشان کرد: سازمان هواشناسی پیش از این در این زمینه نظر کارشناسی خود را ارائه داده است ضمن اینکه در گذشته هم به دفعات دیده ایم که در کشور در اثر نوسانات اقلیمی به صورت دوره‌ای مقدار بارش‌ها تغییر می‌کند.

مدیرکل هواشناسی همدان یادآوری کرد: در ۵۰ سال گذشته این استان ۱۵ سال بارش‌ها نرمال، ۱۴ سال بیش از نرمال و ۲۱ سال کمتر از نرمال بوده است.

رضایی افزوذ: در ۳۰ سال اخیر نیز پنج سال نرمال، یازده سال بیشتر از نرمال و ۱۴ سال کمتر از نرمال بوده است.

وی ادامه داد: آخرین دوره ترسالی در استان به سالهای آبی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ باز می گردد که در این دوره بارش‌های بیشتر از نرمال را در استان شاهد بودیم و پس از آن استان وارد دوره خشکسالی شد.

مدیرکل هواشناسی همدان با بیان اینکه از نظر دمایی خرداد نسبتا خنکی داشتیم، ادامه داد: میانگین دمای استان همدان در خرداد امسال ۱۷ درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به خرداد سال گذشته که ۱۸ درجه سانتی‌گراد بوده، یک درجه و نسبت به بلند مدت نیز۰.۳ درجه خنک‌تر شده است.

رضایی اضافه کرد: میانگین دمای فصل بهار استان همدان ۱۱.۶ درجه بوده که نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۰.۵درجه کاهش داشته است همچنین میانگین دمای استان در سال آبی جاری هشت درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به بلند مدت ۱.۱ درجه افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوای استان در تابستان امسال یک درجه سانتی‌گراد گرمتر از نرمال بلند مدت باشد که این افزایش دما از نیمه دوم خرداد آغاز می‌شود.

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