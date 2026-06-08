علیرضا مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: تاکنون برای پنج هزار و ۲۱۷ واحد خسارت‌دیده در سطح استان پرونده تشکیل شده و روند ارزیابی و رسیدگی به خسارت‌ها با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: از مجموع واحدهای شناسایی‌شده، برای یک هزار و ۲۴۳ واحد مسکونی مبالغ اولیه به‌صورت کمک بلاعوض یا تسهیلات علی‌الحساب پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به تخریب کامل ۸۴ واحد مسکونی در استان گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و جلب رضایت مالکان، عملیات آواربرداری این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد که ۵۰ مورد آن توسط بنیاد مسکن استان انجام گرفته است.

مقدم ادامه داد: از میان واحدهای کاملاً تخریب‌شده، ساخت‌وساز سه واحد آغاز شده و بنیاد مسکن با پرداخت تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار دارد.

وی همچنین از پیشرفت عملیات تعمیر واحدهای خسارت‌دیده خبر داد و گفت: تاکنون بیش از دو هزار واحد مسکونی تعمیرات خود را به پایان رسانده‌اند و عملیات تعمیر در دو هزار و ۱۳۶ واحد دیگر نیز آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه این نهاد منتظر تصویب نهایی مصوبات دولت برای ادامه روند جبران خسارت‌هاست، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود این مصوبات طی هفته جاری یا هفته آینده نهایی شود و با ابلاغ آن، روند بازسازی و پرداخت خسارت‌ها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

مقدم تأکید کرد: بنیاد مسکن با تمام ظرفیت و توان اجرایی خود برای جبران خسارت‌ها، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط عادی به مناطق درگیر تلاش می‌کند.

انتهای پیام/