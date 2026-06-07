حمله آمریکای جنایتکار به لامرد از هیچ آداب و رسومی پیروی نکرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سیده زکیه سجادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد در این نشست که باحضور مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، مهدی احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، جمعی از فعالان فرهنگی، هنری و رسانه در سالن اجتماعات فرمانداری لامرد برگزار شد، افزود: امروز رشد و تعالی فرهنگ و هنر شهرستان مرهون تلاش و زحمات تمامی هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه است.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهرستان لامرد نیازمند تقویت و توجه است و امروز تنها سالن پلاتو شهرستان نیز در حمله موشکی آمریکای جنایتکار به لامرد ، تخریب و بلااستفاده گردید.

در ادامه مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با ابراز خرسندی از حضور در جمع هنرمندان، هدف از سفر به این منطقه را دیدار با هنرمندان، و بررسی ظرفیتها برای روایت‌گری حمله موشکی آمریکا به شهرستان لامرد اعلام کرد و افزود: جنگ به این همه بی‌اخلاقی در هیچ جای دنیا ندیدیم. تاریخ فارسی زبانان و جنگ‌های آیینی قدیم را اگر بررسی ‌کنیم. جنگ از اداب و آیینی برخوردار بوده است که جنگ لامرد و این حمله آمریکای جنایتکار از هیچ آداب و آیینی پیروی نکرد و شهادت جمعی از هموطنان عزیز این دیار، نگاه متاثرتری نسبت به حادثه میناب بوجود آورد.

وی خاطرنشان کرد: امروز ماندگاری بیشتر وقایع و رویدادها با استفاده از خلق یک اثر هنری خواهد بود و از این رو برای ثبت این حادثه و جنایت خونین در لامرد ، لازم است که اصحاب فرهنگ و هنر با نوع نگاه و قلم متفاوت خود به روایت‌گری بپردازند چرا که بر این باورم نگاه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به این حادثه، یک نگاه عادی نخواهد بود.

رنجبر در ادامه ظرفیت‌های فرهنگی هنری شهرستان لامرد را بسیار مناسب دانست تا به روایت گری و انعکاس مناسب این حادثه در سطح ملی و بین المللی کمک دهند. وی یادآور شد: هنرمندان لامردی از جمله انجمن نمایش توانستند بیشترین جوایز در رویداد گذشته را به خود اختصاص دهند و این ظرفیت در شهرستان لامرد وجود دارد که این تاریخ و سند این جنایت برای نسل‌های بعدی ماندگار شود.

رنجبر در ادامه قول مساعد داد که مصوبه جذب 6 میلیارد تومانی در خصوص ساخت پلاتو شهرستان لامرد که توسط نماینده مردم این منطقه در مجلس از وزارت نفت اخذ شده بود را از سازمان‌های مسئول استانی پیگیری نماید.

وی افزود: احداث سینما در لامرد می‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد چرا که امروز از نزدیک می‌بینم و رصد می کنم که بنیه فرهنگی لامرد در حال تقویت است، بر این باورم که کار فرهنگی پیش از نیاز به اخذ مجوزها و مکان‌ها، به علاقه و تلاش بستگی دارد و می‌بینیم که از همین نشست‌های دورهمی، کارهای فرهنگی بسیار خوبی اختراع شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر تسریع در صدرو مجوزها و تسهیل شرایط برای گسترش فعالیتهای فرهنگی در شهرستان لامرد گفت: اگر سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان سینما لامرد صورت بگیرد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز در زمینه تجهیز آن کمک می‌دهد.

وی قول مساعد داد که نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان لامرد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تجهیز می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، از دیگر برنامه های ملی در سطح شهرستان را برگزاری سوگواره ملی تعزیه عاشوراییان لامرد عنوان کرد.

در ادامه تشکیل خانه مطبوعات لامرد و مهر، برگزاری دوره آموزشی مطبوعات و رسانه در لامرد، پیگیری بیمه بازیگران تعزیه، تسریع در ساخت سالن پلاتوبا بودجه 9 میلیارد تومانی ملی و شهرستانی، تمرکز بر بالفعل نمودن استعدادهای فرهنگی هنری، احداث سالن اختصاصی موسیقی از مهم ترین خواسته‌های اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در نشست با مدیرکل و معاون وی بود.

انتهای پیام/