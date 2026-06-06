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دستگیری عاملان تیراندازی در خاش

دستگیری عاملان تیراندازی در خاش
کد خبر : 1795102
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جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری عاملان تیراندازی شهرستان خاش خبر داد

به گزارش ایلنا، سردار علیرضا دلیری بیان کرد: در پی وقوع ۲ فقره تیراندازی در سطح شهرستان که باعث رعب، وحشت میان مردم شده بود، ماموران پلیس شهرستان خاش با اقدامات فنی و پس از هماهنگی های لازم موفق به شناسایی و دستگیری ۳نفر از عاملان تیراندازی در ۲ عملیات جداگانه شدند که متهمان انگیزه خود را اختلاف شخصی عنوان کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به تحقیقات پلیس جهت کشف سلاح مورد استفاده در این اقدام از عموم شهروندان و بزرگان، معتمدان درخواست کرد: در جمع آوری و تحویل سلاح و مهمات غیرمجاز با پلیس همکاری کنند.

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