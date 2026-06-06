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معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرعباس به مدت 5 روز

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرعباس به مدت 5 روز
کد خبر : 1795101
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: از امروز شنبه 16 خرداد ماه تا روز چهارشنبه 20 خرداد ماه در هفته جاری انفجارهای کنترل شده برخی مهمات دشمنان در اطراف شهرستان بندرعباس انجام خواهد شد. در این راستا ممکن است صدای برخی انفجارها شدید باشد.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه‌های عمل‌نکرده و باقیمانده از جنگ رمضان و حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار از امروز شنبه 16 خرداد ماه تا روز چهارشنبه 20 خرداد ماه وجود دارد.

وی به احتمال شنیده شدن صداهای انفجار ناشی از عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه‌های عمل‌نکرده دشمنان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به اینکه کاملاً عملیات خنثی‌سازی کنترل شده است، صدای انفجارها نیز عادی است و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: در هفته‌های اخیر چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان انجام شده است. این اقدامات در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مناطق نظامی و پیرامونی صورت می‌گیرد تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.

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