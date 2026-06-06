دستگیری باند سارقان مسلح با لباس مبدل ضابطان قضایی / کشف اموال ۵۰ میلیارد ریالی

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز با اعلام خبر انهدام یک باند سرقت مسلحانه، اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک منزل مسکونی در منطقه «جهانشهر» کرج توسط افرادی که با پوشش جعلی ضابط قضایی وارد منزل شده بودند، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای پیگیری موضوع تشکیل شد.

وی افزود: سارقان در این سرقت، اموالی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال شامل طلا و اقلام قیمتی را ربوده بودند. با انجام تحقیقات فنی و پلیسی توسط کارآگاهان، هویت ۳ سارق اصلی و ۳ مالخر اموال مسروقه شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، تمامی اعضای این باند در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، بخشی از اموال مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی به مال‌باخته تحویل داده شد.

سردار هداوند با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، به شهروندان هشدار داد: هرگونه مأموریت انتظامی و امنیتی نیازمند ارائه دستور قضایی است. شهروندان در مواجهه با افرادی که خود را ضابط قضایی معرفی می‌کنند، حتماً نسبت به مطالبه حکم مأموریت و کارت شناسایی معتبر اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

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