نابودی گیاهان مخدر در سطح پنج هکتاراز اراضی زراعی همدان

به گزارش ایلنا از همدان، بهروز محمدی‌مهر روز شنبه در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان در سال ۱۴۰۵ که با محوریت مبارزه با کشت گیاهان مخدر برگزار شد، اظهار کرد: مقابله با مواد مخدر تنها به برخوردهای قضایی و انتظامی محدود نمی‌شود و اقدامات فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: برخورد قضایی آخرین حلقه زنجیره مقابله با کشت گیاهان مخدر است و دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، زمینه پیشگیری از وقوع این جرم را فراهم کنند.

رییس کل دادگستری استان همدان با تاکید بر ضرورت آگاه‌سازی بهره‌برداران بخش کشاورزی بیان کرد: کشاورزان باید نسبت به رعایت قوانین و پرهیز از کشت محصولات ممنوعه اهتمام داشته باشند و در مقابل، توسعه کشت‌های قانونی، سودآور و راهبردی مورد حمایت دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

محمدی‌مهر ادامه داد: ارائه تسهیلات مناسب، حمایت از تولیدات کشاورزی مجاز و معرفی الگوهای موفق کشت می‌تواند نقش موثری در کاهش گرایش به کشت محصولات غیرقانونی داشته باشد.

وی با اشاره به نقش مهم نهادهای فرهنگی و اجتماعی در این زمینه گفت: استفاده از ظرفیت روحانیون و مبلغان دینی برای تبیین حرمت شرعی کشت گیاهان مخدر و آگاه‌سازی کشاورزان از پیامدهای فردی و اجتماعی این اقدام ضروری است.

رییس کل دادگستری استان همدان افزود: آموزش و پرورش، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز می‌توانند با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، نقش مهمی در پیشگیری از گسترش کشت‌های غیرمجاز ایفا کنند.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در شناسایی اراضی زیر کشت گیاهان مخدر اظهار کرد: استفاده از پهپادها و سایر تجهیزات و فناوری‌های روز برای پایش اراضی کشاورزی و شناسایی سریع تخلفات در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی‌مهر خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی، امنیتی و اجرایی در سال‌های اخیر موجب شناسایی و امحای پنج هکتار از اراضی زیر کشت گیاهان مخدر در استان شده است.

وی گفت: با توجه به آثار مخرب مواد مخدر بر سلامت جامعه، امنیت اجتماعی و بنیان خانواده‌ها، همه دستگاه‌های مسئول باید با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در مسیر پیشگیری و مقابله با این پدیده گام بردارند.

رییس کل دادگستری استان همدان تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه، پیشگیری، آگاهی‌بخشی و حمایت از کشاورزان برای حرکت به سمت کشت‌های مجاز و اقتصادی است، اما در برابر متخلفان نیز برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

دادستان همدان: کشت شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر ممنوع است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تأکید بر ممنوعیت قانونی کشت برخی گیاهان مخدر، اظهار کرد: بر اساس مواد یک و ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت گیاهان خشخاش و کوکا به‌طور مطلق ممنوع بوده و کشت شاهدانه نیز در صورتی که با هدف تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی انجام شود، غیرقانونی است.

عباس نجفی افزود: قانون‌گذار برای این جرائم، با توجه به دفعات ارتکاب، مجازات‌های سنگینی از جمله جزای نقدی تا اعدام پیش‌بینی کرده است. از این رو، هرگونه اظهارنظر غیرمسئولانه از سوی برخی افراد در این زمینه فاقد مبنای قانونی بوده و با عاملان انتشار چنین مطالبی تحت عنوان نشر اکاذیب برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان همدان در ادامه با اشاره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،گفت: همه بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها موظف هستند نسبت به آگاهی‌بخشی کشاورزان، پیشگیری از کشت این گیاهان و همکاری با ضابطان در شناسایی و برخورد با متخلفان اقدام کنند.

نجفی تصریح کرد: در صورت کوتاهی یا عدم انجام تکالیف قانونی در این زمینه، موضوع به‌عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار گرفته و با متخلفان برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان همچنین با استناد به ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: دستورات لازم به ضابطان قضایی برای شناسایی تمامی اموال حاصل از کشت گیاهان مخدر و مصادره آن‌ها، علاوه بر اعمال مجازات‌های قانونی مقرر، صادر شده است.

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