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دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان خبر داد:

رهایی یک متهم محکوم به قصاص پس از تحمل ۵ سال حبس در گیلان

رهایی یک متهم محکوم به قصاص پس از تحمل ۵ سال حبس در گیلان
کد خبر : 1794968
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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۵ سال از سال ۱۴۰۰ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، سید کمال‌الدین موسوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رهایی یک محکوم از قصاص نفس پس از تحمل ۵ سال حبس خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اعلام این خبر گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۵ سال از سال ۱۴۰۰ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم با کوشش و تلاش‌های جهادی همکاران هیئت مصالحه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.

موسوی در پایان خاطر نشان کرد: در چنین مواردی اولیای دم با اقدام خداپسندانه و کریمانه خود علاوه‌بر عفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.

 

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