دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان خبر داد:
رهایی یک متهم محکوم به قصاص پس از تحمل ۵ سال حبس در گیلان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۵ سال از سال ۱۴۰۰ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمیشدند.
به گزارش ایلنا از رشت، سید کمالالدین موسوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رهایی یک محکوم از قصاص نفس پس از تحمل ۵ سال حبس خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اعلام این خبر گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۵ سال از سال ۱۴۰۰ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمیشدند.
وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم با کوشش و تلاشهای جهادی همکاران هیئت مصالحه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: در چنین مواردی اولیای دم با اقدام خداپسندانه و کریمانه خود علاوهبر عفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم میکنند.