به گزارش ایلنا، این مراسم فرهنگی با هدف تبیین جایگاه هنر سنگ‌تراشی در فرهنگ ایرانی و ایجاد بستری برای تعامل میان نسل‌های مختلف هنرمندان ترتیب یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به ظرفیت‌های هنری و معنوی سنگ‌تراشی، به روایت تمثیلی از سه نگاه متفاوت به این حرفه پرداخت و تأکید کرد: درک والاتر از هنر، فراتر از جنبه‌های مادی، به خلق بناهای ماندگار و تحول در محیط منجر می‌شود.

بهزاد مریدی در ادامه با یادکرد از شخصیت‌های اسطوره‌ای و تاریخی نظیر فرهاد و میکل‌آنژ، سنگ‌تراشان را هنرمندانی توصیف کرد که با تکیه بر خلاقیت و پشتکار، بر سختی طبیعت غلبه می‌کنند.

وی افزود: این گردهمایی فرصتی مغتنم است تا هنرمندان، تکنیک‌های خود را به اشتراک بگذارند و تجربیات گران‌بهای اساتید پیشکسوت به هنرمندان جوان منتقل شود.

محمد جواد شبیه، از اساتید پیشکسوت سنگ‌تراشی، نیز در سخنانی ضمن قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی مسئولان استانی، به‌ویژه تلاش‌های معاون صنایع دستی استان فارس، در راه‌اندازی این رویداد گفت: مراسم امروز، گامی نمادین برای حمایت از جامعه بزرگ حجاری و سنگ‌تراشی شیراز است.

استاد شبیه با بیان اینکه سنگ‌تراشی در عصر حاضر دستخوش تغییرات تکنولوژیک شده است، خاطرنشان کرد: اگرچه ابزارهای نوین مسیر تولید را تسهیل کرده‌اند، اما ارزش هنر دست همچنان در جامعه ما جایگاهی رفیع و غیرقابل جایگزین دارد و تداوم آن مستلزم حمایت‌های جدی و مستمر است.

در پایان این مراسم، به‌پاس سال‌ها تلاش در حفظ، احیا و ترویج هنر سنگ‌تراشی در شهر شیراز، از ۵ استاد برجسته این حوزه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

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