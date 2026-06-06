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ثبت آلودگی هوا در چهار شهر خوزستان

ثبت آلودگی هوا در چهار شهر خوزستان
کد خبر : 1794842
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کیفیت هوا در چهار شهر خوزستان امروز شنبه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در صبح شنبه ۱۶ خرداد، شاخص کیفیت هوا بر پایه اندازه‌گیری ذرات معلق ۲.۵ میکرون در ایستگاه‌های گتوند ۱۱۰، شوشتر ۱۲۰، بهبهان ۱۳۰ و هندیجان ۱۰۶ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شد که این ارقام وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

هوای اهواز، شوش، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، شادگان، رامهرمز و آغاجاری در شرایط قابل قبول و زرد قرار داشته است.

هیچ‌یک از شهرهای استان در این بازه زمانی به وضعیت پاک و سبز نرسیده‌اند.

 

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