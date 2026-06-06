ثبت آلودگی هوا در چهار شهر خوزستان

هوای اهواز، شوش، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، شادگان، رامهرمز و آغاجاری در شرایط قابل قبول و زرد قرار داشته است.

هیچ‌یک از شهرهای استان در این بازه زمانی به وضعیت پاک و سبز نرسیده‌اند.