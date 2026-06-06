اعظم خسروی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به اهمیت تولید زیتون در این استان گفت: قزوین با ۸۸۵۰ هکتار باغ زیتون و کسب رتبه سوم کشور از نظر سطح زیر کشت، یکی از قطب‌های مهم تولید زیتون ایران به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: با این حال، میانگین عملکرد باغ‌های زیتون استان همچنان پایین‌تر از بسیاری از کشورهای زیتون‌خیز است که بخش عمده‌ای از این مسئله به مشکلات تغذیه‌ای و مدیریت نامناسب مصرف کودها بازمی‌گردد.

سرپرست بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان افزود: به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی و تغذیه تلفیقی بر عملکرد زیتون، پژوهشی در منطقه طارم سفلی اجرا شد. این تحقیق در قالب چهار تیمار شامل شاهد، کود زیستی، کود شیمیایی و کود تلفیقی، با سه تکرار و ۱۵ درخت در هر تکرار انجام گرفت. عملیات کوددهی نیز به‌صورت چالکود زمستانه و محلول‌پاشی تابستانه اجرا شد.

خسروی‌نژاد تصریح کرد: نتایج این پژوهش نشان داد تیمار تلفیقی شامل مصرف همزمان کودهای زیستی و شیمیایی، بیشترین تأثیر را بر عملکرد درختان زیتون داشته و موجب افزایش ۲۷ درصدی محصول نسبت به تیمار شاهد شده است.

به گفته وی، بررسی وضعیت باغ‌های منطقه همچنین نشان داد حدود ۷۵ درصد باغ‌ها از نظر مواد آلی خاک در شرایط نامطلوب قرار دارند و با کمبود عناصری همچون فسفر، پتاسیم، آهن، روی و منگنز مواجه هستند.

سرپرست بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین تأکید کرد: بهره‌گیری از برنامه‌های تغذیه‌ای تلفیقی، شامل استفاده همزمان از کودهای زیستی و شیمیایی، علاوه بر افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول، نقش مهمی در حفظ حاصلخیزی خاک، کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی و توسعه کشاورزی پایدار ایفا می‌کند.

وی افزود: بر اساس یافته‌های این پژوهش، اجرای همزمان چالکود زمستانه و محلول‌پاشی تابستانه با استفاده از کودهای زیستی و شیمیایی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای ارتقای عملکرد باغ‌های زیتون در استان قزوین و سایر مناطق زیتون‌خیز کشور به شمار می‌رود.

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