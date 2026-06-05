4 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی جاده زنجان به میانه

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی‌ به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کیلومتر 84 جاده زنجان به میانه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌‌احمر استان زنجان اعلام شد.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه تیرپارک شهرستان زنجان و یک تیم پشتیبان نیز از پایگاه آغکند شهرستان میانه به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌‌احمر استان زنجان به وضعیت کشته‌شدگان و مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: پس از ارزیابی‌های اولیه مشخص شد 4 سرنشین خودروی سواری پژو پارس جان خود را از دست داده‌اند و همچنین راننده تریلی نیز مصدوم شده است.

هاشمی‌ به اقدامات انجام شده برای حادثه‌دیدگان اشاره داشته و تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند. مصدوم این حادثه نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی منطقه منتقل شده است.

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