طوفان گرد و خاک در محورهای اردکان، ساغند و بافق

احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یزد در پی اعلام واحد هشدار سریع مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور، اعلام کرد: تا ساعاتی دیگر شاهد وقوع توفان گرد و خاک و کاهش دید افقی در برخی مناطق شهر یزد و به‌ویژه در محورهای یزد-اردکان و بافق-بهاباد خواهیم بود.

وی با تأکید بر فوریت شرایط، از تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل هواشناسی، سازمان محیط زیست، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اورژانس، جمعیت هلال احمر و شهرداری خواست تا تمامی اقدامات پیشگیرانه و تدابیر لازم را برای کاهش خسارات احتمالی به سرعت به اجرا درآورند.

بالاکتفی در توصیه‌های ایمنی خود به آحاد جامعه، بر رعایت نکات زیر تأکید کرد و گفت: همشهریان تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کرده و فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی را در محیط‌های باز کاهش دهند.

وی تاکید کرد: کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی-تنفسی باید به صورت ویژه توصیه‌های بهداشتی را رعایت کرده و از خروج از منزل خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین در مورد تردد جاده‌ای هشدار داد و افزود: از رانندگی در مناطق گرد و غبار که دید افقی در آن‌ها کم است پرهیز کنید. در صورت مواجهه با این شرایط، تا گذر توفان و بهبود دید، در بیرون جاده و در مکان‌های امن توقف نمایید.

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