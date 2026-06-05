معاون جمعیت هلالاحمر استان اردبیل خبر داد:
2 کشته دستاورد سقوط خودرو به داخل دره در محور خلخال - کلور
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل گفت: یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور مواصلاتی خلخال - کلور به داخل دره سقوط کرده و در پی این اتفاق 2 کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، مجید فتاحزاده افزود: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به دره به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات انجام شده برای امدادرسانی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: نجاتگران جمعیت هلالاحمر پس از دستیابی به حادثهدیدگان به کمک وسایل فنی، متوفیان را به منطقه امن برده و به عوامل شهرداری تحویل دادند.