شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان اعلام کرد:
مرگ یک زن در پی سقوط پایه برق ناشی از سرقت سیمهای شبکه توزیع
روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: سقوط یک پایه برق در روستای کرق شاهجان از توابع بخش قرقری شهرستان هیرمند که بر اثر اقدام سارقان برای قطع و سرقت سیمهای شبکه برق رخ داده بود، جان یک زن 53 ساله را گرفت و یک دختربچه 8 ساله را مصدوم کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: صبح امروز پنجشنبه 14 خرداد ماه 1405 در پی اقدام سارقان برای قطع و سرقت سیمهای شبکه توزیع برق در روستای کرق شاهجان از توابع بخش قرقری شهرستان هیرمند، یکی از پایههای شبکه که سیمهای آن توسط سارقان بریده شده بود سقوط کرد و جان یک زن 53 ساله را گرفت.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر اساس شواهد، سارقان پس از صعود از یکی از پایههای شبکه توزیع برق اقدام به قطع سیمها کردند و در ادامه این اقدام، یکی از پایههای برق سقوط کرده بود. در زمان وقوع حادثه، یک زن 53 ساله و یک دختربچه 8 ساله پس از خروج از منزل مسکونی خود در مسیر سقوط پایه قرار گرفته بودند.
روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه خود به تلفات انسانی ناشی از این حادثه اشاره کرده و آورده است: در نتیجه این حادثه، زن 53 ساله جان خود را از دست داد و دختربچه 8 ساله نیز مصدوم شد. کودک مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به یکی از مراکز درمانی منطقه منتقل شده است.
در این اطلاعیه ذکر شده است: پس از وقوع این حادثه، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای ایمنسازی شبکه و بررسی ابعاد حادثه را آغاز کردند. بر اساس اعلام مسئولان، موضوع از سوی مراجع انتظامی و قضایی در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.