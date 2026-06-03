فرمانده انتظامی استان قزوین:
احتکار بیش از 91 تن برنج خارجی در شهرک صنعتی لیا
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف بیش از 91 تن برنج احتکار شده در بازرسی از یک انبار در شهرک صنعتی لیا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از کسب خبری از بازرسی جهاد کشاورزی استان با اقدامات فنی و تحقیقات صورتگرفته از نگهداری مقادیر زیادی برنج خارجی از انبارهای یک شرکت پخش سراسری مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان جهاد کشاورزی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار 91 تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی 160 میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا برای شرکت مذکور پرونده قضائی تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندیهای مردم چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت طلبی و سوء استفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.