ثبت ۸/۶ میلیون تراکنش کالابرگ در مازندران

به گزارش ایلنا، سیدعلی‌اصغر حسینی‌ شیروانی با اشاره به اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تقویت قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در حال اجراست، اظهار کرد: در این طرح، اعتبار مشخصی به حساب مشمولان اختصاص می‌یابد تا بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند.

وی بیان کرد: کالابرگ الکترونیکی ضمن تسهیل دسترسی مردم به اقلام ضروری، به بهبود امنیت غذایی خانوارها و مدیریت بهتر هزینه‌های معیشتی کمک می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از استقبال گسترده خانوارهای استان از طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: در مرحله پنجم اجرای این طرح، بیش از یک میلیون و ۲۹۹ هزار خانوار مازندرانی از اعتبار اختصاص‌یافته برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند.

حسینی‌شیروانی در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در مازندران بیان کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت با هدف تقویت معیشت خانوارها، افزایش قدرت خرید اقشار مشمول و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی در سراسر کشور در حال اجرا است و آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که خانوارهای مازندرانی استقبال قابل توجهی از این طرح داشته‌اند.

وی با اشاره به عملکرد مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در استان افزود: از آغاز مرحله پنجم طرح از ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا ۱۲ خردادماه سال جاری، در مجموع یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۵۵ تراکنش در فروشگاه‌های طرف قرارداد استان به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده استفاده مستمر خانوارهای مشمول از اعتبار تخصیص یافته برای خرید کالاهای اساسی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در این بازه زمانی یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۸۹۷ خانوار مازندرانی از مزایای طرح بهره‌مند شده‌اند و مجموع اعتبار مصرف شده توسط مشمولان به ۳۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۶۹۶ ریال رسیده است.

حسینی‌شیروانی با بیان اینکه هدف اصلی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی حمایت مستقیم از معیشت مردم است، تصریح کرد: این طرح امکان خرید اقلام اساسی و مورد نیاز خانوارها را از طریق فروشگاه‌های تعیین شده فراهم کرده و تلاش شده است با ایجاد دسترسی آسان و گسترده، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه هدف از این حمایت دولتی فراهم شود.

وی با اشاره به آمار تجمیعی اجرای طرح در مازندران گفت: از ابتدای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۸ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۵۹۵ تراکنش توسط خانوارهای مشمول ثبت شده است که بیانگر استقبال گسترده مردم از این طرح و نقش آن در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: در این مدت یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۴۶۶ خانوار از اعتبار اختصاص یافته در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده‌اند و مجموع اعتبار مصرف شده توسط مشمولان به ۱۸۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۶۳۲ هزار ریال رسیده است.

حسینی‌شیروانی با تأکید بر اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه حمایت‌های معیشتی محسوب می‌شود، اظهار کرد: استمرار اجرای این طرح نقش مؤثری در کاهش فشار هزینه‌های خانوار، افزایش قدرت خرید اقشار هدف و تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم دارد و دولت تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌های متعدد در سطح استان، دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری مناسب فروشگاه‌های طرف قرارداد، همراهی دستگاه‌های اجرایی و استقبال مردم از عوامل موفقیت اجرای طرح در مازندران بوده است و این روند با هدف حمایت هرچه بیشتر از خانوارهای مشمول ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با قدردانی از همکاری مردم و مجموعه‌های اجرایی استان، گفت: تمامی زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی مشمولان از مزایای طرح کالابرگ الکترونیکی فراهم شده و خانوارهای مشمول می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار تخصیص یافته برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خود استفاده کنند.

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