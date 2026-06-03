​به گزارش ایلنا، مجید میکائیلی با اشاره به راه اندازی موکب علمی این سازمان اظهار داشت: به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس در شهرستانهای شیراز، مرودشت، اقلید، جهرم، لارستان، فراشبند، فسا، ارسنجان، بختگان و کازرون موکب علمی برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه ترویج گفتمان علمی، امید آفرینی و معرفی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری از اهداف موکب علمی خواهد بود، تصریح کرد: از جمله برنامه های موکب های علمی میتوان به روایت پیشرفت علمی با هدف امید آفرینی در قالب مقایسه گذشته و حال، تبیین اهمیت علم و فناوری و چرایی تلاش جهت رسیدن به مرجعیت علمی بویژه از منظر امام شهید، معرفی سازمان علمی، پژوهشی و فناوری بویژه معرفی طرح های حمایتی، نام نویسی و ایجاد بانک طرح و ایده، برگزاری مسابقات علمی و اهدای جوایز و معرفی کتاب های علمی اشاره داشت.

رییس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس ادامه داد: معرفی چهره ها و بزرگان علمی استان و شهرستان، معرفی حوزه های علم و فناوری مستقر در استان، معرفی علوم جدید و نوظهور همچون هوش مصنوعی، کوآنتوم و غیره، معرفی مکان های برگزاری کلاس های تقویتی و رفع اشکال و مشاوره های علمی از دیگر اقدامات و برنامه های موکب های علمی خواهد بود.

وی درخصوص تشکیل مجمع نخبگانی فروغ ایران عنوان کرد: این مجمع با ترکیبى از نخبگان دانشگاهى و حوزوى و با هدف فعال سازى نخبگان شیراز و فارس براى مقابله با دشمن صهیونیستى در جبهه جنگ نرم، شناختى و رسانه اى از حدود ۵۰ روز قبل با برگزارى وبینار هاى تخصصى در سطح ملى، تولید و انتشار محصولات رسانه اى نخبگانى و برنامه هاى تلویزیونى، تعامل با نخبگان ایرانى خارج از کشور وارائه پژواک جهانى جنگ به داخل و برعکس، در راستاى تبیین ابعاد جنگ رمضان و پشتیبانى نرم از نیروهاى مسلح و جبهه مقاومت، تلاش نموده است.

میکائیلی درمورد زمینه های فعالیتی مجمع نخبگانی فروغ ایران اذعان داشت: برگزارى وبینارهاى کشورى «جنگ رمضان» در ساحت هاى مختلف، تولید برنامه هاى «میدان نخبگان» (۳ برنامه نیم ساعته در هفته)، «اندیشه در میدان» (مصاحبه بانخبگان دانشگاهى و حوزوى) براى پخش از صدا و سیما استان فارس و شبکه ۲ و ۹) که تاکنون سه قسمت تولید شده از صدا وسیما یخش شده و ایجاد کانالى در «بله» و «آپارات» براى نشر محصولات تولیدى از قبیل متن و رسانه از جمله زمینه های فعالیتی مجمع نخبگانی فروغ ایران خواهد بود.

وی افزود: از دیگر زمینه های فعالیتی مجمع نخبگانی فروغ ایران باید به پیاده سازى متن وبینارها و استخراج مقالات به زبان فارسى و انگلیسى جهت نشر در اروپا و آمریکا توسط رایزن علمى ایران در ارویا، تولید کتاب محتواى وبینارهاى جنگ رمضان، تولید ویدئوهاى کوتاه براى فضاى مجازى و تولید پادکست هایى از صوت وبینارها اشاره کرد.

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