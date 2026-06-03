زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری مهمانیهای کیلومتری غدیر در سه نقطه شهر زاهدان خبر داد و گفت: این برنامهها طی سه روز متوالی با مشارکت ۸۳ موکب مردمی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی، با اشاره به برنامههای عید سعید غدیر خم در زاهدان اظهار کرد: مهمانی کیلومتری غدیر امسال با رویکردی متفاوت و با هدف افزایش مشارکت مردمی در سه منطقه از شهر زاهدان برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: نخستین برنامه روز ۱۳ خردادماه پس از نماز مغرب و عشا در محدوده غدیرشهر و شهرکهای غرب زاهدان برگزار میشود. این مراسم از ابتدای بلوار سپاه و جنب مسجد صاحبالزمان(عج) آغاز شده و تا مسجد خاتم(ص) ادامه خواهد داشت. همچنین جشن بزرگ غدیر از ساعت ۲۰:۳۰ در تقاطع بلوار سپاه و شهدای وحدت برگزار میشود.
وی ادامه داد: برنامه روز دوم، ۱۴ خردادماه، از ساعت ۱۶:۳۰ در مسیر کوی شهید گمنام واقع در خیابان ثارالله تا مسجد الزهرا(س) در بلوار آزادگان برگزار خواهد شد. همزمان با این مراسم، برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان نیز در مسجد الزهرا(س) اجرا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، بیان کرد: سومین روز این مراسمها، ۱۵ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مسیر گلزار شهدا تا کهفالشهدا برگزار خواهد شد و مردم در قالب راهپیمایی کیلومتری غدیر در این برنامه حضور خواهند یافت.
جهانشاهی با اشاره به حضور گسترده مواکب مردمی گفت: در مجموع ۸۳ موکب مردمی در سه روز برگزاری این مراسمها به ارائه خدمات میپردازند. این مواکب در بخشهای پذیرایی، فرهنگی، کودک و نوجوان، سلامت و برنامههای حماسی فعالیت خواهند داشت.