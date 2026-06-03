زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: نخستین برنامه روز ۱۳ خردادماه پس از نماز مغرب و عشا در محدوده غدیرشهر و شهرک‌های غرب زاهدان برگزار می‌شود. این مراسم از ابتدای بلوار سپاه و جنب مسجد صاحب‌الزمان(عج) آغاز شده و تا مسجد خاتم(ص) ادامه خواهد داشت. همچنین جشن بزرگ غدیر از ساعت ۲۰:۳۰ در تقاطع بلوار سپاه و شهدای وحدت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه روز دوم، ۱۴ خردادماه، از ساعت ۱۶:۳۰ در مسیر کوی شهید گمنام واقع در خیابان ثارالله تا مسجد الزهرا(س) در بلوار آزادگان برگزار خواهد شد. همزمان با این مراسم، برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان نیز در مسجد الزهرا(س) اجرا می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، بیان کرد: سومین روز این مراسم‌ها، ۱۵ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مسیر گلزار شهدا تا کهف‌الشهدا برگزار خواهد شد و مردم در قالب راهپیمایی کیلومتری غدیر در این برنامه حضور خواهند یافت.

جهانشاهی با اشاره به حضور گسترده مواکب مردمی گفت: در مجموع ۸۳ موکب مردمی در سه روز برگزاری این مراسم‌ها به ارائه خدمات می‌پردازند. این مواکب در بخش‌های پذیرایی، فرهنگی، کودک و نوجوان، سلامت و برنامه‌های حماسی فعالیت خواهند داشت.