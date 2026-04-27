رگبارهای شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید و بارش تگرگ مهمان استان مرکزی / صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تداوم فعالیت امواج بارشی در استان مرکزی اشاره داشته و افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره 8 که طی روزهای گذشته صادر شده بود، از امروز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه تا روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت ماه، استان مرکزی به تناوب در دامنه این سامانه بارشی قرار دارد. بنابراین در برخی ساعات، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال تگرگ پدیده‌های مورد انتظار خواهد بود.

وی به ماهیت بارش‌های پیش رو اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بارش‌ها اغلب ماهیت رگباری و بهاری دارند و به همین دلیل احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای در پاره‌ای از نقاط استان مرکزی در بعضی ساعات شبانه‌روز وجود دارد. این وضعیت می‌تواند رواناب قابل‌توجهی ایجاد کند. اوج فعالیت این سامانه بارشی از عصر امروز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه تا اواخر وقت فردا سه‌شنبه 8 اردیبهشت ماه پیش‌بینی می‌شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بر این اساس هشدار در خصوص احتمال رگبار شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و بارش تگرگ برای مناطق جنوب غرب، جنوب و غرب استان صادر شد. شهروندان از تردد غیرضروری در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم برای مقابله با خطرات ناشی از صاعقه، آبگرفتگی معابر و لغزندگی جاده‌ها را در نظر داشته باشند.

انتهای پیام/