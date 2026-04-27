گوردخمه روانسر ساماندهی می شود/ایجاد مسیر دسترسی به شبانکاره

به گزارش ایلنا، سیف‌الله رنجبر، با بیان اینکه امسال چند برنامه برای پایگاه جهانی اورامانات کرمانشاه در نظر گرفته شده، اظهار کرد: اردیبهشت سال گذشته که هیات دولت به کرمانشاه سفر کردند، وزیر میراث فرهنگی نیز با سفر به منطقه اورامانات بازدیدی از این منطقه داشت و در نشست‌هایی که برگزار شد، ساماندهی گوردخمه روانسر و احداث مسیر دسترسی به منطقه گردشگری شبانکاره را به عنوان اولویت مورد توجه قرار دادند.

وی افزود: باتوجه به اینکه گوردخمه روانسر در مجاور چند اثر تاریخی مهم و طبیعی واقع شده و در طول سنوات گذشته چندان از این ظرفیت برای گردشگری اورامانات استفاده‌ نشده، از سال قبل برنامه ریزی‌هایی انجام شد که آن را ساماندهی کنیم، لذا در فاز اول مرمت خود اثر و تامین روشنایی آن انجام شد.

مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی، طبیعی و تاریخی اورامانات کرمانشاه تصریح کرد: امسال قرار است در فاز دوم، نصب تابلوی معرفی و نرده گذاری اطراف اثر را انجام دهیم و از ظرفیت شهرداری روانسر برای ساماندهی فضای سبز اطراف آن استفاده شود.

وی در ادامه با بیان اینکه شبانکاره نیز یک منطقه گردشگری مهم در شهرستان روانسر است، عنوان کرد: به فاصله حدود یک کیلومتری از این منطقه سه اثر طبیعی ثبت ملی شده(غار کاوات، کوهستان شاهو و غار قوری قلعه)، حدود ۱۰ مرکز اقامتی و دو مجتمع گردشگری واقع شده که نشان می‌دهد این منطقه در موقعیت مهمی قرار گرفته است.

رنجبر ادامه داد: حدود ۵۰ درصد از تاسیسات گردشگری این منطقه روی جاده قدیم شبانکاره ساخته شده که در همه فصول خصوصا در فصل بهار سیل گردشگران روانه این منطقه می‌شود، لذا برنامه ریزی شده تا بتوانیم زیرساخت‌هایی همچون روشنایی و روکش آسفالت را برای حضور گردشگران ایجاد کنیم.

وی افزود: در صورتی که زیرساخت‌ها را برای حضور گردشگران فراهم کنیم، امکان حضور پررنگ‌تر سرمایه گذاران نیز در این منطقه فراهم‌تر خواهد شد.

مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی، طبیعی و تاریخی اورامانات اضافه کرد: در سفر سال گذاشته وزیر میراث فرهنگی به این منطقه برای این دو پروژه قرار شد حدود هشت میلیارد تومان در اختیار ما قرار دهند که متاسفانه تخصیص چندانی نداشته و از طریق سایر دستگاه‌ها در تلاشیم تا بتوانیم اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها را بگیریم.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از پروژه‌های مهم این منطقه تکمیل ساختمان ثبت ملی شده بخشداری باینگان است، عنوان کرد: تا چندسال پیش این ساختمان تقریبا مخروبه و متروکه بود که پس از تعمیر و مرمت بخش‌هایی از آن، به ثبت ملی رسید.

رنجبر قدمت این ساختمان را مربوط به دوره پهلوی اول اعلام کرد و گفت: پیش از این سقف بنا به مساحت حدود ۴۰۰ متر را مرمت کرده‌ایم و در مرحله بعدی مرمت و نوسازی داخل ساختمان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی شده پس از مرمت این بنا آن را به یک فروشگاه صنایع دستی تبدیل کنیم و یا اینکه از طریق واگذاری به بخش خصوصی، در حوزه گردشگری فعال شود.

مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی، طبیعی و تاریخی اورامانات اضافه کرد: برای اجرای پروژه‌های مرمتی این ساختمان سال گذشته حدود دو میلیارد تومان در نظر گرفته بودیم.

به گفته این مسئول، در حوزه پایگاه جهانی اورامانات، در بحث مرمت مساجد تاریخی، بازار نودشه، تعریف مسیرهای گردشگری جدید در سفید برگ، قلاجی و کلاشی لولم جوانرود و ... نیز برنامه ریزی‌هایی شده، اما اجرای این پروژه‌ها مستلزم تامین اعتبار است که تاکنون اعتبارات چندانی تزریق نشده است.

انتهای پیام/