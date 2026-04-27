مدیرعامل شرکت آبفای قزوین:
انجام ۹۸ هزار آزمون تخصصی برای تضمین کیفیت آب شرب قزوین
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: از ابتدای اسفندماه تاکنون بیش از ۹۸ هزار آزمون تخصصی برای تضمین کیفیت آب شرب استان قزوین انجام شده است.
به گزارش ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی از اجرای گسترده طرح پایش سلامت آب در سراسر استان در طی شرایط خاص کشور خبر داد و گفت: از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ و ایام جنگ رمضان تا پایان فروردینماه سال جاری بیش از ۹۸ هزار مورد آزمایش تخصصی برای تضمین سلامت آب شرب شهروندان انجام شده است.
وی اضافه کرد: حفظ سلامت مردم و ارتقای کیفیت آب شرب خط قرمز ماست؛ به همین منظور در این بازه دو ماهه، تیمهای کیفی مرکز پایش ۷۰ هزار و ۵۲۰ مورد آزمون کلرسنجی و کدورتسنجی را در سطح شبکه توزیع و مخازن شهری و روستایی به ثمر رساندند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین با اشاره به جزییات این آزمایشها گفت: در این مدت بیش از ۲۶ هزار آزمون میکروبیولوژی، بیولوژی و سنجش شاخصهای کلیفرمی و هتروتروف انجام شده و بیش از ۱۵۰۰ پارامتر فیزیکوشیمیایی و ریزآلایندههای آلی و معدنی نیز با دقت بالا در آزمایشگاههای مدرن این شرکت مورد سنجش قرار گرفته است.