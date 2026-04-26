آغاز عملیات مبارزه با سن غلات در قزوین
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز عملیات مبارزه با سن غلات در مزارع گندم و جو این استان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رضا شهسواری در تشریح این خبر گفت: هر سال حدود ۹۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو علیه این آفت مهم سمپاشی میشود.
وی با اشاره به اجرای عملیات سالانه پایش و ردیابی سن در ارتفاعات ۱۷۰۰ تا ۲۱۰۰ متر افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۱۷۰ هزار هکتار از مزارع استان توسط ۱۵۰ کارشناس شبکههای پایش دولتی و خصوصی بهطور مستمر بازدید میشود و اطلاعیهها و اخطاریههای مربوط به زمان مبارزه در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نوسانات دمایی و بارشهای متوالی فروردینماه اظهار کرد: ریزش سن مادر امسال در چند مرحله رخ میدهد و ضروری است کارشناسان با افزایش بازدیدها، زمان دقیق مبارزه را مشخص و اعلام کنند تا غافلگیری در شبکههای مراقبت رخ ندهد.
شهسواری با تأکید بر اهمیت کنترل سن در مرحله سن مادر و پیش از تخمریزی، بهویژه در مزارع دیم گفت: بررسیهای شبکههای مراقبت نشان میدهد که ریزش سن تا پایان هفته تکمیل میشود و لازم است عملیات مبارزه در مزارع آلوده انجام گیرد.
وی همچنین تأکید کرد که سموم مورد تأیید، در داروخانههای گیاهپزشکی مجاز استان در دسترس کشاورزان است و بهرهبرداران باید فقط از فروشگاههای دارای مجوز اقدام به خرید کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه سنزدگی بالای ۲ درصد موجب کاهش کیفیت گندم و افت خاصیت نانوایی آرد میشود، ارزش اقتصادی مدیریت این آفت در استان را بیش از سه هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: این عملیات با هدف حفظ امنیت غذایی و تولید محصول سالم با کمترین باقیمانده و آلایندههای شیمیایی اجرا میشود.