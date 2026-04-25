به گزارش ایلنا، محمد مهدی عبدالهی در بازدید میدانی از سایت‌های نهضت ملی مسکن در شیراز که با حضور ناظرین اداره‌کل و در محل کارگاه‌های عملیاتی صورت گرفت در جربان جزئیات فنی پروژه‌ها از جمله وضعیت زیرسازی، اسکلت‌بندی و مراحل پایانی سفت‌کاری بلوک‌ها قرار گرفت .

عبدالهی با اشاره به اهمیت راهبردی طرح نهضت ملی مسکن در دولت، اظهار داشت: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از توان تخصصی مهندسان مجرب و نظارت دقیق بر فرآیند ساخت، واحدهایی ایمن و باکیفیت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شهروندان تحویل دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه بر ضرورت رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و استانداردهای کیفی تأکید کرد و افزود: تیم‌های مهندسی اداره‌کل موظف هستند به صورت مستمر بر فعالیت پیمانکاران نظارت داشته باشند تا هیچ‌گونه کوتاهی در کیفیت مصالح و اجرای نقشه‌های فنی صورت نگیرد.

وی با تأکید بر پیگیری مستمر جهت حل این چالش‌ها، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تسریع در اجرای شبکه آب، برق و گاز پروژه‌ها در حال انجام است تا همزمان با اتمام عملیات ساختمانی، واحدها آماده بهره‌برداری باشند.

