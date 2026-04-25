کسب رتبه برتر جشنواره شعر مهر آذربایجان غربی توسط شاعران ارومیه

به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنواره شعر ایران‌مهر استان آذربایجان غربی با معرفی نفرات برتر به همت بسیج هنرمندان استان به پایان رسی.د

این جشنواره در سه بخش شعر سنتی، شعر سپید و بخش ترانه، نیمایی و سرود منتخبین خود را معرفی کرد.

در پایان سجاد صافی دربخش ترانه، نیمایی و سرود، وحید طلعت در بخش شعر سنتی و ندا زرگرزاده دربخش شعر سپید،اعضای انجمن ادبی «قرار» ارومیه موفق به کسب رتبه های اول شدند.

