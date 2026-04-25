خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کسب رتبه برتر جشنواره شعر مهر آذربایجان غربی توسط شاعران ارومیه

کد خبر : 1777875
لینک کوتاه کپی شد.

شاعران انجمن ادبی «قرار» ارومیه رتبه های اول جشنواره شعر ایران مهر آذربایجان غربی را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنواره شعر ایران‌مهر استان آذربایجان غربی با معرفی نفرات برتر به همت بسیج هنرمندان استان به پایان رسی.د 

این جشنواره در سه بخش شعر سنتی، شعر سپید و بخش ترانه، نیمایی و سرود منتخبین خود را معرفی کرد.

در پایان سجاد صافی دربخش ترانه، نیمایی و سرود، وحید طلعت در بخش شعر سنتی و ندا زرگرزاده دربخش شعر سپید،اعضای انجمن ادبی «قرار» ارومیه موفق به کسب رتبه های اول شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید