حمله خرس به دو محیطبان در پارک ملی گلستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان گفت: خرس به دو محیطبان در پارک ملی گلستان حمله کرد و برای انتقال مجروحان به مراکز درمانی، بالگرد درخواست شده است.
به گزارش ایلنا از گلستان، قدیر حسنزاده اظهار کرد: دو نفر از محیطبانان سولگرد پارک ملی گلستان در جریان گشتزنی و کنترل منطقه بکیاتاق مورد حمله خرس قرار گرفتند که در این حادثه هر دو مجروح شدند.
وی افزود: پس از وقوع حادثه، اقدامات اولیه پزشکی برای مصدومان انجام شد و به دلیل دشواری دسترسی به منطقه و ضرورت انتقال سریعتر مجروحان به مراکز درمانی مجهز، درخواست اعزام بالگرد داده شد و مجوز پرواز نیز صادر شد.
حسنزاده تاکید کرد: سلامت همکاران محیطبان در اولویت قرار دارد و جزئیات بیشتر درباره وضعیت جسمانی مجروحان اعلام خواهد شد.