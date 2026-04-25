حمله خرس به دو محیط‌بان در پارک ملی گلستان

کد خبر : 1777874
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان گفت: خرس به دو محیط‌بان در پارک ملی گلستان حمله کرد و برای انتقال مجروحان به مراکز درمانی، بالگرد درخواست شده است.

به گزارش ایلنا از گلستان، قدیر حسن‌زاده اظهار کرد: دو نفر از محیط‌بانان سولگرد پارک ملی گلستان در جریان گشت‌زنی و کنترل منطقه بک‌یاتاق مورد حمله خرس قرار گرفتند که در این حادثه هر دو مجروح شدند. 

وی افزود: پس از وقوع حادثه، اقدامات اولیه پزشکی برای مصدومان انجام شد و به دلیل دشواری دسترسی به منطقه و ضرورت انتقال سریع‌تر مجروحان به مراکز درمانی مجهز، درخواست اعزام بالگرد داده شد و مجوز پرواز نیز صادر شد. 

حسن‌زاده تاکید کرد: سلامت همکاران محیط‌بان در اولویت قرار دارد و جزئیات بیشتر درباره وضعیت جسمانی مجروحان اعلام خواهد شد.

اخبار مرتبط
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
