به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا درویشی امروز ۵ اردیبهشت در نشست خبری با خبرنگاران افزود: دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقم بسیار سنگینی بدهکار است و همچنین عنوان شده است که ۷هزار میلیارد دلار مطالبات از کارفرمایان وجود دارد؛ کارفرمایانی که برخی از آنان با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه شده‌اند و حتی واحدهای فعال نیز با کمبود محصول و مواد اولیه روبه‌رو هستند و این مسائل بر مشکلات می‌افزاید.

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های حمایتی بیان کرد: اعلام پرداخت کالابرگ یک میلیونی و حتی احتمال افزایش آن، دستاورد محسوب نمی‌شود؛ پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان حمایت، نمی‌تواند به‌عنوان دستاوردی قابل ارائه تلقی شود.

درویشی تصریح کرد: مفهوم قحطی به این معنا نیست که کالا در دسترس نباشد، بلکه زمانی است که توان خرید آن برای مردم وجود نداشته باشد.

وی در ادامه به روند پیگیری مطالبات کارگری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته که سالی همراه با آرامش بود، تحقق مطالبات کارگران پس از ۷ تا ۸ ماه مکاتبه، مذاکره، گفت‌وگو و تجمع صورت گرفت؛ با این حال در سال جاری که شرایط جنگی مطرح می‌شود، این موضوع به‌عنوان مانعی در مسیر طرح مطالبات عنوان می‌شود.

فشار معیشتی و ضعف نظارت، تاب‌آوری جامعه کارگری را کاهش داده است

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس، معتقد است چگونگی مدیریت این شرایط محل سئوال است و صرف توصیه به تحمل، راهگشا نیست. سکوت کارگر و بازنشسته صرفاً از سر تواضع و فروتنی است، در حالی که خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار گرفته‌اند و وضعیت معیشتی مردم به‌شدت دشوار شده است.

وی تصریح کرد: در حالی که سفره مردم کوچک شده و قدرت خرید کاهش یافته، اعلام می‌شود که ۲۱۰۰ کالری به سبد مصرفی افراد افزوده خواهد شد؛ این در حالی است که چنین اظهاراتی یا ناشی از ناآگاهی نسبت به مفهوم کالری است یا عدم شناخت از قیمت واقعی کالاها. مشخص نیست بر چه مبنایی چنین ادعایی مطرح می‌شود.

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس ادامه داد: انتظار ما در هفته کارگر این است که به‌جای اقدامات نمادین، سازوکارهای مؤثری برای رسیدگی به بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی که روزبه‌روز در حال گسترش است، طراحی و اجرا شود. افزایش آسیب‌هایی همچون فساد، فحشا و ناهنجاری‌های اجتماعی در کنار از بین رفتن امید در میان جوانان، از جمله پیامدهای شرایط فعلی است.

درویشی تصریح کرد: تعطیلی مستمر واحدهای تولیدی و نبود نظارت کافی بر بازار از مشکلات جدی است. در حالی که بر اظهارات افراد به‌سرعت واکنش نشان داده می‌شود، نظارت مؤثری بر افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها وجود ندارد و برخی کالاها حتی پیش از عرضه از انبار، با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسند.

جامعه کارگری با «درد پنهان» مواجه است

وی با بیان اینکه جامعه کارگری با «درد پنهان» مواجه است، هشدار داد: در صورت آشکار شدن این مشکلات و کاهش تاب‌آوری مردم، مدیریت شرایط بسیار دشوار خواهد شد. همچنین محدودیت‌هایی در مسیر بیان اعتراضات وجود دارد که خود بر پیچیدگی وضعیت می‌افزاید.

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس گفت: کارگران و بازنشستگان با دغدغه‌های جدی در حوزه خوراک، درمان و آموزش مواجه هستند. خدمات درمانی با ضعف جدی روبه‌روست؛ دارو در بازار آزاد و غیررسمی یافت می‌شود اما در داروخانه‌ها در دسترس نیست و بسیاری از افراد تنها در صورت داشتن توان مالی می‌توانند به دارو دسترسی پیدا کنند.

درویشی ادامه داد: امنیت شغلی نیز به‌شدت تهدید می‌شود و حتی افرادی که توان ایجاد اشتغال دارند، به دلایل مختلف از این کار صرف‌نظر می‌کنند. در این میان، زنان کارگر در معرض آسیب بیشتری قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که در شرایط بحرانی، نخستین گروهی هستند که از کار اخراج می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: زنان کارگر، به‌ویژه در دوران بارداری، با مشکلات جدی مواجه هستند و در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف از ادامه کار بازمی‌مانند یا از حقوق قانونی خود مانند مرخصی زایمان محروم می‌شوند. نگاه‌های جنسیتی و شرایط موجود، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.

