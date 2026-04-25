در تماس با ایلنا عنوان شد؛
آتشسوزی منزل مسکونی در شوش؛ مصدومیت پیرمرد ۸۰ ساله
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر شوش از وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی در روستای بیتسخی و مصدوم شدن یک پیرمرد ۸۰ ساله در این حادثه خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمد موسوی امروز شنبه در تماس با ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۲۳:۱۰ دقیقه شامگاه جمعه ۴ اردیبهشتماه، وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی در روستای بیتسخی از بخش مرکزی شوش به صورت حضوری در ایستگاه شماره ۲ اعلام شد و بلافاصله مأموران این ایستگاه به همراه دو خودرو از ایستگاه مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان هنگام عملیات اطفای حریق، با همکاری مردم، مرد ۸۰ ساله را از میان شعلههای آتش خارج کردند و او پس از تحویل به عوامل اورژانس، به دلیل شدت جراحات، بلافاصله به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر شوش با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در حال بررسی است، تصریح کرد: آتشنشانان پس از مهار کامل آتش و ایمنسازی محل، ساعت ۰۰:۰۵ بامداد محل حادثه را ترک کردند.