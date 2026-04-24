روابطعمومی هلالاحمر استان کرمانشاه اعلام کرد:
نجات کوهنورد 27 ساله در ارتفاعات کوهستان شاهو شهرستان روانسر / تلاشهای 3 ساعته نتیجه داد
روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: یک کوهنورد 27 ساله که در ارتفاعات کوهستان شاهو شهرستان روانسر مفقود شده بود، امروز جمعه 4 اردیبهشت ماه با تلاش تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستان روانسر پیدا شد. این کوهنورد به دامنه کوه منتقل و تحویل خانواده وی شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و آمده است: پیش از ظهر امروز جمعه 4 اردیبهشت ماه گزارشی مبنی بر مفقود شدن یک کوهنورد در ارتفاعات کوهستان شاهو محدوده محور روانسر به پاوه به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه (EOC) گزارش داده شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستان روانسر در ساعت 11 صبح به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند. تیمهای هلالاحمر پس از چند ساعت جستوجوی مستمر در شرایط کوهستانی، موفق شدند موقعیت فرد مفقود شده را شناسایی کنند.
روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در اطلاعیه خود آورده است: تیمهای عملیاتی هلالاحمر پس از یک عملیات که بیش از 3 ساعت به طول انجامید توانستند کوهنورد مفقود شده را سالم به دامنه کوه منتقل کنند. در این حادثه، خوشبختانه فرد گرفتار شده هیچگونه مصدومیتی نداشته و نیاز به اقدامات درمانی نداشت.
در اطلاعیه روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه نسبت به رعایت نکات ایمنی هشدار داده شده و آمده است: از تمامی شهروندان و کوهنوردان تقاضا میشود، به صورت انفرادی و بدون تجهیزات ایمنی به ارتفاعات و مناطق کوهستانی صعود نکنند. همچنین از پیمایش مسیرهایی که نسبت به آن آشنایی ندارند، پرهیز کنند.