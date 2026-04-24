به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: نخستین حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس بود که در جاده اراک - توره اتفاق افتاد و منجر به مصدومیت 4 نفر شد. پس از اعلام حادثه، بلافاصله تیم‌های اورژانس از پایگاه‌های توره شهری و روناس به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تمامی 4 مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات تخصصی اولیه درمانی و فوریت‌های پزشکی در محل وقوع حادثه، برای ادامه روند تکمیلی درمان به بیمارستان ولیعصر شهرستان اراک منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: حادثه دوم تصادف بین 2 دستگاه خودروی سواری پیکان و پراید بود که در جاده شهرستان خنداب، ابتدای روستای ده‌شیرخان اتفاق افتاد و منجر به مصدومیت 6 نفر شد.

ایران‌نژاد تصریح کرد: پس از اعلام حادثه، 3 کد عملیاتی اورژانس 115 به سرعت به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، 3 مصدوم این حادثه را به بیمارستان ولیعصر شهرستان اراک و 3 مصدوم دیگر را به بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان شازند منتقل کردند.

