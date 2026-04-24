برخورد تریلی و پژو ۴۰۵‌ در محور کرمان به‌ سیرجان ۹ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

سانحه برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل اتباع خارجی در محور کرمان - سیرجان ۹ نفر از اتباع که بصورت غیرمجاز وارد کشور شده بودند، کشته و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی هلال‌احمر استان کرمان، این سانحه ساعت ۱۳:۳۵ دقیقه و در کیلومتر ۱۳۰ محور کرمان - سیرجان رخ داده است.

در پی اعلام گزارش برخورد یک دستگاه تریلی با پژو ۴۰۵ حامل اتباع غیرمجاز بلافلاصله یک تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر ۹ متوفی تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.

استان کرمان به دلیل همجواری با استان‌های مرزی شرق کشور، محل عبور قاچاقچیان انسان و مواد مخدر و همچنین اتباع غیرمجاز و انتقال آن‌ها به سایر نقاط کشور است.

 

