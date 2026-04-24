رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد؛
استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بازگشت فرودگاه شیراز به مسیر خدمت
رئیس کل دادگستری فارس گفت: فرودگاه ویترین استان و اولین نقطه مواجهه مسافران با فرهنگ مهمان نوازی مردم فارس است و تلاش این شهدا به منظور حفاظت و صیانت از این ظرفیت ملی ستودنی و نشانگر تعهد آنان در دفاع از میهن اسلامی تا پای جان است.
به گزارش ایلنا، با هدف پیگیری حقوق عامه و حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات فرودگاهی، رئیس کل دادگستری استان فارس و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از بخشهای مختلف فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز بازدید کردند.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در این بازدید با بیان اینکه در طی جنگ رمضان فرودگاه شیراز بارها مورد هجوم هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت اظهار داشت: این بازدید صرفاً یک دیدار تشریفاتی نیست، بلکه هدف از این بازدید تمرکز بر شناسایی و گرهگشایی از موانع حقوقی به منظور بازگشت قدرتمندانه فرودگاه شیراز به مسیر خدمت به مردم است.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: خود را موظف میدانیم با نگاهی پیشگیرانه، بسترهای حقوقی لازم را برای توسعه خدمات فرودگاهی فراهم کنیم.
وی گفت: شأن شهروندان و جایگاه شیراز به عنوان قطب گردشگری و درمانی کشور باید حفظ و بیش از پیش تقویت شود.
این مقام عالی قضایی استان در بازدید از ترمینالهای پروازهای داخلی و خارجی و همچنین بخشهای زیرساختی فرودگاه، افزود: خوشبختانه تلاش ها در بازگرداندن فرودگاه به مسیر خدمت و ارائه خدمات ایمن و مطلوب به مسافرین و خدمات گیرندگان حوزه حمل و نقل هوایی مشهود است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات ایمن و مطلوب پروازی ، تصریح کرد: مجموعه قضایی استان در کنار مدیریت فرودگاهها با هدف حمایت از حقوق مسافرین ، هرگونه همکاری لازم در زمینه های مختلف نظارتی و قضایی برای ارتقای ایمنی، توسعه ناوگان زمینی و بهبود ترمینالها را با اولویت در دستور کار قرار خواهد داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در جریان این بازدید با تأکید بر حقوق عامه و ضرورت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، از تعیین و معرفی نماینده دادسرا برای حل مشکلات فرودگاه خبر داد.
کامران میرحاجی در ادامه با اشاره به نقش بیبدیل فرودگاه در تسهیل سفرهای گردشگری ، درمانی و اقتصادی، تصریح کرد: « نماینده دادستان موظف است در کمترین زمان گلوگاههای حقوقی و موانع قانونی موجود در مسیر توسعه زیرساختهای فرودگاهی را شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی عملیاتی کند.
وی خاطر نشان کرد: ما با نگاهی پیشگیرانه اما در عین حال قاطع، در کنار مدیریت فرودگاه خواهیم بود تا شهروندان در امنیت و آرامش کامل خدمات پروازی و فرودگاهی بهرهمند شوند.
مدیرکل فرودگاههای استان فارس نیز گزارشی از اقدامات انجامشده برای بازگشایی فرودگاه ارائه کرد که از جمله آن میتوان به پاکسازی ترمینالها، ساماندهی محوطههای لند ساید و ایرساید و برگزاری جلسات هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی و دستگاههای نظامی و امنیتی اشاره کرد.