به گزارش خبرنگار ایلنا، این ظرفیت منحصربه‌فرد، میمند را به یکی از نقاط شاخص در پیوند میان کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل کرده است. آیین‌های سنتی گلاب‌گیری و ظرفیت‌های طبیعی منطقه، همچنان از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی میمند در جذب گردشگر و معرفی جهانی این برند بومی به‌شمار می‌رود.

با این حال، در کنار این ظرفیت‌های کم‌نظیر، چالش‌هایی نیز پیش‌روی فعالان این حوزه قرار دارد. افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، نوسانات بازار فروش و کاهش نسبی حضور گردشگران به دلیل بحران های اخیر کشور از جمله مسائلی است که روند فعالیت باغداران و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.

در حوزه صادرات نیز، نبود بسترهای پایدار و کاهش تحرک در بازارهای بین‌المللی، بر دغدغه‌ها افزوده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، در صورت تداوم می‌تواند جایگاه این محصول را تحت تأثیر قرار دهد.

با این وجود، بسیاری از فعالان این بخش معتقدند میمند ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب جهانی در صنعت گل و گلاب را دارد و تحقق این هدف، نیازمند حمایت هدفمند، تسهیل دسترسی به منابع مالی و برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی است؛ مسیری که می‌تواند این شهر را بیش از پیش به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و جهانی برساند.

در نشست خبری مسئولان شهری میمند، برنامه‌های هفته گرامیداشت میمند در بازه زمانی ششم تا ۱۲ اردیبهشت اعلام شد.

کمبود نقدینگی و افت بازار، تولیدکنندگان را ناامید کرده است

یکی از تولید کنندگان و باغداران شهر میمند در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای منطقه میمند در تولید گل محمدی و گلاب، گفت: کمبود نقدینگی بزرگ‌ترین مشکلی است که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، از جمله گیاهان دارویی مانند بهار نارنج که استان فارس در آن پیشتاز است، با آن مواجه هستند. در حالی که میمند چه در تولید بهار نارنج و چه در تولید گل محمدی جایگاه نخست را دارد، این ظرفیت‌ها متأسفانه نادیده گرفته شده‌اند.

محمد رئیسی با بیان اینکه میزان ورود مسافر نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است، گفت: این موضوع باعث شده تولیدکنندگان تا حد زیادی ناامید شوند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه، ظروف و سایر ملزومات تولید، در کنار نبود نقدینگی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان این حوزه است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل رونق بازار غنچه، کشاورزان به سمت چیدن غنچه روی آوردند که این امر موجب کاهش تولید گلاب شده است. در حال حاضر، طبق بررسی‌ها و گفت‌وگو با فعالان این حوزه در سراسر کشور، با کمبود گلاب مواجه هستیم.

رئیسی افزود: با وجود این کمبود، نبود نقدینگی باعث شده تولیدکنندگان در تأمین، ذخیره‌سازی و عرضه محصول با مشکل مواجه شوند. گلاب محصولی است که باید در طول سال تولید و ذخیره شده و به تدریج عرضه شود، اما شرایط فعلی این چرخه را مختل کرده است.

وی با اشاره به وضعیت صادرات نیز گفت: فعالان حوزه صادرات نیز ناامید شده‌اند، چرا که در حال حاضر عملاً صادرات مؤثری وجود ندارد. ادامه این روند می‌تواند آسیب جدی به کشاورزان و تولیدکنندگان وارد کند و حتی آینده تولید گل محمدی را با تهدید مواجه سازد.

این تولیدکننده با بیان اینکه قیمت هر کیلو گل در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است، تأکید کرد: با وجود این قیمت‌ها، همچنان معتقدیم که این نرخ با توجه به زحمات فراوان کشاورزان پایین است، اما از سوی دیگر مشکلات فروش و نقدینگی نیز پابرجاست.

وی خواستار شد تا تسهیلاتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت، این وضعیت علاوه بر کاهش تولید، اشتغال این حوزه را نیز تحت تأثیر قرار داده و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

میمند، یکی از امن‌ترین نقاط کشور برای جذب سرمایه‌گذار است

معاون سیاسی فرمانداری فیروزآباد هم در این نشست خبری با تأکید بر اینکه امنیت پایدار، اصلی‌ترین زیربنای توسعه در هر جامعه‌ای است، شهر میمند را بستری امن و استثنایی برای حضور سرمایه‌گذاران دانست و از برگزاری جلسه ویژه رفع موانع تولید در اردیبهشت‌ماه خبر داد.

سید غلامعلی ظهرابی با بیان اینکه میمند به عنوان یکی از امن‌ترین نقاط کشور شناخته می‌شود، تصریح کرد: این ویژگی برجسته باید به جذب سرمایه‌گذار و شکوفایی اقتصادی منطقه منجر شود. مسئولان موظفند موانع تولید را مرتفع کنند و در همین راستا، جلسه تخصصی رفع موانع تولید طی ماه جاری در میمند برگزار خواهد شد.

ظهرابی با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب پس از حماسه‌آفرینی مردم در ۲۲ دی‌ماه سال گذشته، بیان کرد: ایشان تأکید کردند که مسئولان باید دو برابر قبل کار کنند؛ لذا ما خود را موظف می‌دانیم برای قدردانی از مردمی که همیشه در صحنه حضور دارند، تلاش‌هایمان را در جهت خدمت‌رسانی و توسعه منطقه مضاعف کنیم.

میمند بی‌تاب میناب می شود

رئیس شورای شهر میمند هم جزئیات برنامه‌های فرهنگی و مذهبی هفته میمند از ۶ تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه را تشریح کرد.

بهنام صیادنژاد گفت: برنامه‌های هفته میمند امسال با رویکردی فرهنگی و اجتماعی تدوین شده است که از ششم اردیبهشت با افتتاح جشنواره عکس و آیین معنوی شستشوی مزار حافظیه شیراز با گلاب ناب محمدی آغاز می‌شود.

وی درباره برنامه‌های شاخص این هفته گفت: روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه که مزین به نام «روز میمند» است، مراسم ویژه‌ای با عنوان «میمند بی‌تاب میناب» برگزار خواهد شد. این تجمع شبانه به نشانه همبستگی با مردم میناب و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز این منطقه پیش‌بینی شده است.

صیادنژاد ادامه داد: همچنین در حرکتی نمادین، ۱۶۸ دانش‌آموز ابتدایی میمندی با حضور در گلستان‌ها، اقدام به چیدن گل و تهیه ۱۶۸ بسته گلاب برای هدیه به خانواده شهدای دانش‌آموز میناب می‌کنند.

رئیس شورای شهر میمند افزود: اهدای ۲ تن گلاب به حرم مطهر رضوی در روز نهم اردیبهشت، دیدار با خانواده شهدا، گلباران قبور مطهر شهدا در ۱۰ اردیبهشت و آیین سنتی «گل‌غلتان» نوزادان در ۱۱ اردیبهشت، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده تا زمان اختتامیه در ۱۲ اردیبهشت‌ماه است.

صیادنژاد با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان، بیان کرد: جذب گردشگر و رونق اقتصاد محلی هدف اصلی این جشنواره‌هاست؛ لذا انتظار می‌رود ادارات مربوطه با برگزاری جلسات مستمر با کشاورزان و گلستان‌داران، به دغدغه‌ها و امورات آنان به‌طور جدی رسیدگی کنند.

سند راهبردی ۱۰ ساله برای توسعه گردشگری میمند تدوین می شود

در ادامه این نشست، شهردار میمند از تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله برای توسعه گردشگری این شهر با همکاری دانشگاه آزاد و استانداری خبر داد و اعلام کرد که لوح ثبت ملی صنعت شیشه‌گری میمند همزمان با برنامه‌های ماه اردیبهشت، رسماً رونمایی و تحویل خواهد شد.

فرهاد رضازاده با اشاره به برنامه‌ریزی‌های ویژه برای هفته میمند با تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های شهر از طریق رسانه‌ها، اظهار کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای میزبانی از گردشگران و مسافران در اردیبهشت‌ماه مطابق سنوات گذشته انجام شده و تمامی امکانات شهر برای این ایام بسیج شده است.

وی از برداشته شدن گامی بلند برای آینده گردشگری منطقه خبر داد و افزود: سند ۱۰ ساله گردشگری میمند به عنوان یک «نقشه راه» با همکاری مشترک شهرداری، استانداری فارس و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در حال تدوین است. این سند که در قالب یک پروپوزال جامع طراحی شده، راهکار اصلی ما برای جذب هدفمند گردشگر و رونق اقتصادی در دهه پیش‌رو خواهد بود.

شهردار میمند با بیان اینکه شیشه‌گری میمند به ثبت ملی رسیده است، گفت: لوح ثبتی این صنعت اصیل در اردیبهشت‌ماه امسال تحویل داده می‌شود. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با سازمان میراث فرهنگی منعقد شده است تا در حوزه صنایع‌دستی، شاهد پیشرفت و حمایت‌های نظام‌مندتری باشیم.

وی با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش، تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که با رونق گردشگری، اقتصاد معیشتی مردم شکوفا می‌شود؛ لذا شهرداری میمند با تمام توان پذیرای سرمایه‌گذارانی است که مایل به مشارکت در طرح‌های رونق اقتصاد محلی هستند.

هنر «شیشه‌گری» کلید جذب گردشگر و توسعه اقتصاد محلی است

در ادامه این نشست بخشدار میمند با تأکید بر لزوم ایجاد ارزش افزوده برای ظرفیت‌های اقتصادی این بخش، هنر شیشه‌گری را در کنار گلاب‌گیری، مکمل زنجیره تولید و برندینگ این شهر ملی دانست و خواستار تخصیص تسهیلات ویژه برای معرفی جهانی این صنعت شد.

سعید ساسانی اظهار کرد: رویدادهایی از این دست، فرصتی برای جلب توجه افکار عمومی به ظرفیت‌های میراث فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه است که ریشه در تاریخ دارند و می‌توانند موجب تقویت اقتصاد محلی و معیشت مردم شوند.

وی ادامه داد: امروز که میمند به عنوان «شهر ملی شیشه‌گری» نام‌گذاری شده، لازم است با اختصاص تسهیلات و اعتبارات، این مهارت اصیل تقویت و ترویج شود.

بخشدار میمند میراث این شهر را فراتر از آثار ملموس دانست و بیان کرد: در تار و پود گل‌های این منطقه، قصه‌ها و حکمت‌هایی نهفته است که استخراج آن‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای معرفی قدرت فرهنگی و «جهان‌آرایی» میمند مورد استفاده قرار گیرد.

افزایش محدوده جغرافیایی میمند در قالب طرح هادی جدید

نائب رئیس شورای شهر میمند نیز در این نشست از افزایش محدوده جغرافیایی این شهر از ۴۵۰ به ۱۳۵۰ هکتار در قالب طرح هادی جدید خبر داد و تأکید کرد که این توسعه مبنایی برای رونق بوم‌گردی‌ها و باغات گردشگری خواهد بود.

مهدی مقدم با اشاره به اهمیت برگزاری هفته بزرگداشت میمند در معرفی پتانسیل‌های این منطقه در سطح ملی، اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته توسط مسئولان، طرح هادی شهر میمند مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به‌زودی مصوب خواهد شد.

وی افزود: در طرح جدید، وسعت جغرافیایی شهر میمند با رشد سه برابری، از ۴۵۰ هکتار به ۱۳۵۰ هکتار افزایش یافته است. این اتفاق بزرگ، پتانسیل‌های گردشگری شهر را به‌شدت تقویت کرده و دست ما را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌محور باز می‌گذارد.

نائب رئیس شورای شهر میمند با تبیین برنامه‌های آتی برای حوزه توریسم، تصریح کرد: با ابلاغ طرح هادی، توسعه بوم‌گردی‌ها و ایجاد باغات گردشگری جدید به صورت جدی دنبال می‌شود تا زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از گردشگران فراهم گردد.

مقدم ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت‌های موجود و توسعه زیرساخت‌ها، شهر میمند تا سال آینده به سطح شهرستان ارتقا یابد تا مسیر خدمت‌رسانی به مردم و رشد اقتصادی منطقه هموارتر شود.

میمند خاستگاه اصلی گل و گلاب در دنیاست

دبیر جشنواره گل و گلاب میمند هم در ادامه تاکید کرد: میمند خاستگاه اصلی گل و گلاب در دنیاست؛ دو هزار سال پیش، مردم میمند توانستند گل محمدی را از یک روییدنی طبیعی به یک فرهنگ صنعتی به نام گلاب‌گیری تبدیل کنند؛ افتخاری که با این قدمت در هیچ کجای دنیا مشابهی ندارد.

علی پورمیرزا با اشاره به پیشینه ۲۰۰۰ ساله صنعت گلاب‌گیری و شیشه‌گری در این منطقه، از میمند به عنوان مبدأ تاریخی گل سوری یاد کرد و خواستار رفع مشکلات اسنادی گلستان‌ها برای حفظ این میراث جهانی شد.

دبیر جشنواره گل و گلاب میمند با هشدار نسبت به لزوم صیانت از این میراث، تصریح کرد: شیشه‌گری در میمند قدمتی دو هزار ساله دارد و ما باید این داشته‌ها را به‌درستی به جهانیان معرفی کنیم تا مانع از مصادره این افتخارات توسط کشورهای دیگر شویم. میمند در واقع خاستگاه فراموش‌شده گل محمدی در جهان است که نیاز به بازشناسی دوباره دارد.

پورمیرزا به یکی از بزرگترین موانع توسعه این صنعت اشاره کرد و گفت: متأسفانه بخش بزرگی از تولیدکنندگان ما همچنان در بن‌بست مشکلات موقوفه بودن اراضی میمند گرفتارند. گلستان‌های ما برای تمدید پروانه‌های بهره‌برداری با مشکل سند مواجه هستند که انتظار می‌رود مسئولان برای رفع این چالش دیرینه تدبیری جدی بیندیشند.

انتهای پیام/