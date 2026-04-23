به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود حق‌لطفی امشب در نشست هماهنگی تشکل‌های حمل‌ونقل استان قزوین گفت: یکی از چالش های حوزه حمل و نقل فرسودگی ناوگان خودرویی است.

وی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده در سال 1390 بیش از 25 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری در کشور فعالیت داشت که این تعداد در سال بعد به 35 هزار دستگاه افزایش یافت و از آنجا که از سال 90 تولید اتوبوس در کشور متوقف شد، لذا نوسازی هم نداشتیم و امروز عمر بالای ناوگان به یک چالش تبدئل شده است.

حق‌لطفی تصریح کرد: میانگین عمربالای ناوگان خودروی عمومی کشور بالای 25 سال است در حالی که استاندارد آن حدود 10 سال پیش بینی شده و این نقیصه بایستی برطرف شود.

این مدیر یادآورشد: در حال حاضر 12 تا 13 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری در کشور فعالیت می کنند در حالی که نیاز واقعی ما بیش از 45 هزار دستگاه است و تعداد 30 هزار دستگاه کمبود داریم.

حق لطفی اضافه کرد: همچنین 320 هزار دستگاه تاکسی در کشور جابجایی مسافران را انجام می دهند که حدود 200 هزار دستگاه تاکسی عمر بالای بیست و پنج سال دارند و فرسوده هستند که اگر سالانه 10 هزار دستگاه نوسازی شود این روند بیش از 20 سال طول می کشد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ ونقل شهرداری‌های کشور گفت: نوسازی ناوگان خودرویی عمومی کشور شامل اتوبوس و تاکسی ، آموزش رانندگان، ایمن سازی مسیرها وتوجه به معاینه فنی خودروها از مهمترین رویکردهای ما در سال جاری است که آن را عملیاتی می کنیم.

حق لطفی یادآورشد: ایجاد شهرها و دهکده های لجستیک از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد تا به یک نتیجه مدون و عملی برسیم.

این مدیر اظهارداشت: با حضور مدیران قزوینی در سطوح ملی خوشبختانه یک ظرفیت مناسب و فرصتی ایده آل مهیا شده تا بتوانیم با حمایت آنها برخی طرح های کشوری را در استان قزوین به صورت پایلوت اجرایی کنیم.

انتهای پیام/