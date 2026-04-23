سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی کشور همزمان با افزایش حجم سفر‌ها تا ۵ اردیبهشت ماه خبر داد.

وی گفت: در راستای ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، پیشگیری از حوادث رانندگی و تسهیل عبور و مرور، محدودیت‌های مقطعی و قطعی از روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه تا پایان روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محور‌های ارتباطی استان مازندران به ویژه چالوس، هراز و سوادکوه اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبادی درباره ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها افزود: تردد کلیه موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محور‌های کرج–چالوس، هراز و سوادکوه (رفت و برگشت) ممنوع است. البته تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری بلامانع خواهد بود.

رئیس پلیس راه مازندران در خصوص محدودیت‌های محور کرج–چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است. در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲، ۳ و ۵ اردیبهشت)، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی بنا بر تشخیص مأموران پلیس اجرا خواهد شد.

وی درباره محدودیت قطعی در روز جمعه ۴ اردیبهشت توضیح داد: از ساعت ۱۱:۰۰ تردد خودرو‌های به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود می‌شود. از ساعت ۱۲:۰۰ ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۴:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود.

سرهنگ عبادی افزود: این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد. در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر اجرای طرح وجود دارد. تردد محلی در محدوده پل زنگوله برای ساکنان بلامانع است، اما در زمان اجرای محدودیت، خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه مازندران در خصوص محدودیت‌های محور هراز گفت: تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز همچنان ممنوع است. تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ اردیبهشت از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ ممنوع خواهد بود. در صورت افزایش ترافیک در روز جمعه ۴ اردیبهشت، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان به صورت رفت و برگشت اعمال خواهد شد.

