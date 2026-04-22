مفقود شدن یک نفر در سیلاب شهرستان کلات استان خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، ابوالفتح لشکری افزود: راننده تراکتور مذکور قصد عبور از مسیل «کالشور» در بخش زاوین داشت. با وجود هشدار اهالی مبنی بر شدت و پرحجم بودن جریان آب از این مسیل عبور کرده و با واژگونی تراکتور جریان سیلاب او را با خود برد.

وی به روند اجرای عملیات جست‌وجو برای یافتن راننده مفقود شده تراکتور اشاره کرده و ادامه داد: به دلیل خطرناک بودن عملیات جستجو در منطقه سیلابی یاد شده در شهرستان کلات، مقرر شد عملیات جست‌وجوی تیم هلال‌احمر فردا از سرگرفته شود.

فرماندار شهرستان مرزی کلات اظهار داشت: میزان بارش‌های پرحجم اخیر در بخش زاوین این شهرستان 11.5 میلیمتر بوده است. در حال حاضر راه دسترسی به روستاهای قلیچ‌آباد، سنگانه و قره‌تیکان و محلات عشایری اطراف آن مسدود شده است.

لشکری به اقدامات انجام شده برای بازگشایی مسیرهای ارتباطی روستایی در شهرستان مرزی کلات از توابع استان خراسان رضوی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: برای بازگشایی مسیرهای روستایی درخواست ماشین‌آلات سنگین کرده‌ایم.

