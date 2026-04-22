به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش اظهار داشت: عصر امروز یک حادثه آتش‌سوزی در شهرضا به مراکز امدادی محلی گزارش شد که نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل وقوع آتش سوزی یک کارخانه تصفیه روغن بود و تیم‌های عملیاتی مهار آتش شامل ۲۷ واحد آتش نشانی و ۱۵ خودروی آبرسان از شهرک‌های صنعتی اطراف و شهرهای مجاور از جمله منظریه، شهرضا، دهاقان مبارکه، اصفهان و شرکت فولاد مبارکه به سرعت اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یادآور شد: اطفای آتش حدود ۲ ساعت به درازا کشید و به علت ورزش باد شدید عملیات با سختی روبرو شد.

شیشه فروش گفت: متاسفانه در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند که یکی به صورت سرپایی درمان و دیگری به مراکز درمانی منتقل شد.

وی اضافه کرد: در این آتش‌سوزی تجهیزات و انبار مواد اولیه و ۲ سوله جنبی کارخانه تصفیه روغن در آتش سوخت و آتش علاوه بر این واحد صنعتی به یک واحد از کارخانه جنبی نیز سوزی سرایت کرد که خساراتی به بار آورد.

شیشه فروش یادآور شد: علت آتش سوزی در دست بررسی و ضروری است تمامی واحدهای صنعتی نسبت به رعایت اصول ایمنی در انبارداری ایمن و همچنین رعایت الزامات ایمنی در بخش تولید توجه داشته باشند و تمام واحدها باید به سیستم اطفاء و اعلام حریق مجهز شوند.

شهرضا در ۱۳۰ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

