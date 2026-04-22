امحای ۶۲ هزار متر مربع کشت غیرقانونی خشخاش در قصرشیرین

محمد شفیعی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: پایش مزارع شهرستان توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی و از بین بردن مزارع غیرمجاز کشت خشخاش به‌طور مستمر در حال انجام است که با پایش‌های انجام‌شده در فروردین‌ماه امسال، در مجموع ۶۲ هزار و ۵۸۰ متر مربع از چند مزرعه زیر کشت خشخاش شناسایی و امحا شد.

وی ادامه داد : در این رابطه ۱۰ نفر متهم دستگیر و ۱۳۰ هزار و ۶۰۰ بوته خشخاش امحا شد که این اقدامات در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود.

فرماندار قصرشیرین گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده و یا اطلاع از وجود مزارع خشخاش، این موارد را به پلیس مبارزه با مواد مخدر گزارش نمایند.

وی بیان کرد: مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر از اولویت‌های ستاد مقابله با مواد مخدر در شهرستان است و با متخلفان برخورد قاطع قانونی می‌شود.

