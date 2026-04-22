به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل واحدی عصر امروز در نشست کارگروه استانی آموزش عالی که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه تمرکززدایی یکی از مهمترین سیاست‌های فعلی این وزارتخانه است، گفت: تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آموزش عالی باید متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و زیرساختی هر استان انجام شود تا دانشگاه‌ها بتوانند نقش موثرتری در توسعه منطقه‌ای ایفا کنند.

وی افزود: وزارت علوم طی سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی برای تحول در مدیریت آموزش عالی پیش‌بینی کرده اما اجرای برخی از این برنامه‌ها در دوره‌هایی، تحت تاثیر تغییر دولت‌ها قرار گرفته است.

واحدی تصریح کرد: آیین‌نامه اولیه تشکیل کارگروه‌های استانی آموزش عالی در سال 99 تدوین و ابلاغ شد اما به دلیل تغییر دولت، این کارگروه‌ها عملا به مرحله اجرا نرسیدند.

این مسوول یادآور شد: در سال 1402 با توجه به ارزیابی وضعیت موجود، مسوولان وقت آموزش عالی ضرورت فعال‌سازی این کارگروه‌ها را مجددا بررسی کردند و به همین منظور آیین‌نامه نخست مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه اصلاح‌شده آن ابلاغ گردید اما در سال 1403 دوباره به دلیل تغییر دولت، روند اجرایی این کارگروه‌ها با وقفه مواجه شد.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: اکنون با توجه به تجربه اجرای دو آیین‌نامه قبلی، بازنگری جدیدی در ساختار انجام شده و آیین‌نامه فعلی سال گذشته ابلاغ گردید،‌ بنابراین از این مرحله به بعد، شاهد آغاز جدی فعالیت کارگروه‌های استانی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه جدید، وظایف مهمی برای کارگروه مدیریت آموزش عالی استانی تعیین شده، اضافه کرد: تمامی ذی‌نفعان از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تا پارک‌های علم و فناوری و دستگاه‌های اجرایی بایستی در این فرآیند مشارکت داشته باشند، این کارگروه‌ها نقش مشورتی و نظارتی دارند و براساس ماموریتی که به آنها سپرده شده، باید اجرای آمایش آموزش عالی در سطح استان را پیگیری کنند.

واحدی، موضوع آمایش سرزمین در آموزش عالی را یکی از محورهای اصلی این سیاست دانست و افزود: امروز شرایط آموزش عالی کشور نسبت به 2 دهه گذشته تغییرات قابل توجهی کرده، کاهش جمعیت دانشجویی از چهار میلیون به بیش از سه میلیون نفر از جمله این تغییرات بوده که به دلیل تحولات جمعیتی کشور رخ داده و ضرورت بازنگری در ظرفیت‌سازی دانشگاهی را بیشتر کرده است.

این مسوول با اشاره به چالش‌ و تهدیدهای دشمنان کشور علیه دانشگاه‌ها، بیان کرد: چراغ علم و دانش در کشور خاموش‌شدنی نیست، اگرچه برخی دانشگاه‌های کشور در جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل علیه ایران با آسیب مواجه شدند، اما مجموعه آموزش عالی ثابت کرده مسیر رشد علمی ادامه دارد و توقف‌پذیر نیست.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به طرح‌های تحولی معاونت آموزش عالی، گفت: هدف اصلی این طرح‌ها ارتقای کیفیت، ساماندهی موسسات، عدالت‌محوری و افزایش کارآمدی نظام آموزش عالی است و بر اساس آیین‌نامه جدید، ساختار مدیریتی آموزش عالی استان‌ها باید منطقی‌تر، چابک‌تر و متناسب با نیازهای منطقه‌ای شود، هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، بازتعریف و ساماندهی رشته‌ها براساس اولویت‌های هر استان، مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، ایجاد توازن میان تحصیل و نیازهای واقعی جامعه و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان از مهمترین اهداف این سیاست‌ها است.

واحدی، وظایف کارگروه استانی آموزش عالی را فراتر از امور صرفا آموزشی دانست و اظهار کرد: این کارگروه‌ها باید در حوزه‌هایی همچون نیازسنجی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی، تدوین پیشنهادهای مرتبط با رشته‌های جدید، برنامه‌ریزی درسی استانی، ساماندهی موسسات آموزش عالی، تشکیل مراکز امور دانشجویی، پیشنهاد طرح‌های مرتبط با علوم و فناوری‌های راهبردی در استان و نظارت بر اجرای دروس مهارتی و اشتغال‌پذیری نقش‌آفرینی کنند.

به گفته این مسوول، یکی از وظایف مهم دیگر این کارگروه‌ها تشکیل کارگروه تعیین صلاحیت یادگیری الکترونیکی و ارایه مجوزهای آموزش مجازی در استان‌ها است که با گسترش استفاده از فناوری‌های آموزشی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی به ظرفیت‌های استان قزوین در این زمینه اشاره کرد و گفت: وجود 45 موسسه آموزش عالی، پارک علم و فناوری و مراکز رشد در قزوین، این استان را به یکی از قطب‌های مهم علمی کشور تبدیل کرده و نزدیکی به تهران نیز یک امتیاز ویژه برای منطقه ایجاد کرده که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه کمک کند.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: امیدواریم با فعال‌شدن کارگروه‌های استانی و اجرای دقیق سیاست‌های آمایش آموزش عالی، شاهد هماهنگی بیشتر میان دانشگاه‌ها، افزایش بهره‌وری آموزشی و پژوهشی و پاسخ‌گویی بهتر نظام آموزش عالی به نیازهای واقعی جامعه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه قزوین بتواند برنامه‌های تولیدی خود را داشته باشد نیازمند آن است که نهاد علم به آن کمک کند و بایستی این موضوع در استان اجرایی شود و دانشگاه‌ها در این زمینه پای کار باشند.

این مسوول با بیان اینکه رییس جمهور فردی دانشگاهی است و تاکید ایشان همواره بر توسعه و پیشرفت دانشگاه ها و بررسی و حل و فصل مشکلات این حوزه بوده،‌ تاکید کرد: نگاه دنیا امروز به آموزش هوشمند بسیار گسترده بوده و برنامه‌ریزی‌های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته و ما نیز برای آنکه به این سمت حرکت کنیم، آیین نامه‌ای را در آموزش عالی استان‌ها ترتیب داده‌ایم.

واحدی با اشاره به اینکه امروز در دنیا آموزش هوشمند، مجازی و دیجیتال رواج دارد که البته مبانی و شاخص‌های متفاوتی با یکدیگر دارند،‌ تصریح کرد: ما امروز و آن هم از سر ناچاری به سراغ آموزش مجازی رفتیم، بدون اینکه از استانداردهای لازم بهره‌مند باشیم چرا که بایستی زیرساخت های آن آماده باشند تا در شرایط خاص،‌ همانند جنگ بتوانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم یادآور شد: دانشگاه پیام نور در مقاطع مختلف تصمیماتی در حوزه آموزشی گرفته که نه علمی و منطقی بلکه سیاسی بود و دچار مشکلاتی نیز شد اما الان سیاست وزارت علوم آن است که نیازهایی را که منجر به ایجاد این دانشگاه شد را بررسی کند و در این راه اساس نامه آن اصلاح و زمینه عدالت آموزشی نیز در آن ایجاد شود.

