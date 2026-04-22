رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قزوین:
جمعیت دانشجویان قزوین به یکسوم کاهش یافته است
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رحمانی عصر امروز در نشست کارگروه استانی آموزش عالی که در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنعتی و کشاورزی استان، اظهار کرد: قزوین امروز یکی از مهمترین قطبهای تولیدی کشور است و بیش از 57 هزار دانشجو در مجموعه دانشگاههای آن مشغول به تحصیل هستند.
وی ادامه داد: اقتصاد قزوین برخلاف بسیاری از استانهای کشور بر پایه تولید و کشاورزی استوار شده و بخش خدمات سهم کمتری در اقتصاد استان دارد؛ بهگونهای که کمتر از 50 درصد سهم اقتصادی به خدمات اختصاص دارد، در حالی که بخش تولید 53 درصد از اقتصاد قزوین را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه قزوین در بسیاری از شاخصها رتبههای نخست کشور را به خود اختصاص داده، افزود: پنج درصد محصولات تولیدی کشور در قزوین تولید میشود و این سهم بالا در بخش صنعت نیز تکرار شده و امروز اولین تراکم واحدهای صنعتی کشور در این استان قرار دارد و از نظر درآمدهای مالیاتی نیز پس از تهران در جایگاه دوم است.
رحمانی تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد که قزوین نه تنها پایگاه اصلی تولید است، بلکه نقش مهمی در تامین مالی کشور را نیز ایفا میکند.
این مسئول یکی از مهمترین چالشهای استان را عدم تناسب بین بارگذاری توسعه و ظرفیتهای زیستمحیطی دانست و گفت: براساس مطالعات انجام شده، ردپای اکولوژیک استان قزوین عدد 6 است؛ یعنی 6 برابر توان اکولوژیک استان بارگذاری جمعیتی، کشاورزی و صنعتی صورت گرفته و این هشدار جدی نشان میدهد که اگر قواعد توسعه پایدار رعایت نشود، در سالهای آینده با بحرانهای زیستمحیطی و کمبود منابع مواجه خواهیم شد.
وی تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی ما این است که قواعد توسعه پایدار را در استان اجرا کنیم، تولید بالا و فشارهای ناشی از کشاورزی و صنعت ایجاب میکند که شاخصهای محیطزیستی، مدیریت منابع آب و بهرهوری در اولویت برنامهریزی قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به ضرورت افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سهم استان در تولیدات کشاورزی کشور افزایش یابد، راه آن توسعه سطح زیرکشت نیست؛ بلکه باید به سمت بهرهوری آب، اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوریهای نوین برویم، در این مسیر ظرفیت دانشگاهها بسیار کلیدی بوده و استفاده از مطالعات علمی موثر خواهد بود.
رحمانی ادامه داد: وقتی یک دانشگاه مطالعهای ارائه میدهد، نتیجه آن در تصمیمسازی و اجرا تاثیر مستقیم دارد و برای رسیدن به توسعه پایدار بایستی رابطه دانشگاه و مدیریت استان تقویت شود.
وی با اشاره به نیاز استان به مهارتآموزی افزود: در بخش صنعت و تولید به مهارتآموزی گسترده نیاز داریم، این نیاز تنها محدود به کارخانجات نبوده، بلکه در مدیریت کلان استان نیز مهارتمحوری باید مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از صنایع امروز به طور مستقل برنامههای مهارتآموزی خود را اجرا میکنند، اما آموزش عالی بایستی به طور سازمانیافته وارد این موضوع شود.
این مسوول همچنین در خصوص رشتههای دانشگاهی جدید در استان، بیان کرد: اگر کارگروه آموزش عالی استانها بتواند با توجه به نیازهای واقعی هر استان رشتههای جدید تعریف کند، اتفاق بسیار مهمی رقم خواهد خورد، توسعه رشتهها باید متناسب با نیاز بازار کار و مزیتهای منطقهای باشد، نه براساس الگوهای یکسان و غیرمنعطف.
رحمانی کاهش جمعیت دانشجویی را یکی از نگرانیهای جدی استان دانست و افزود: قزوین در سالهایی نه چندان دور بیش از 100 هزار دانشجو داشت و زمانی نیز به رکورد 140 هزار دانشجو رسیده بود، اما امروز این رقم به یکسوم کاهش یافته و این افت شدید نه تنها به دانشگاههای غیرانتفاعی آسیب زده، بلکه بر اقتصاد و پویایی اجتماعی استان نیز اثر گذاشته، برای احیای جایگاه علمی قزوین بایستی فرهنگسازی و برنامهریزی دقیقی انجام شود.
وی تاکید کرد: در بخش صنعت و کشاورزی نیاز به نیروی ماهر داریم و مهارتآموزی باید تقویت شود، آموزش عالی باید به صورت مستقیم در حوزههای مهارتی ورود پیدا کند و تربیت نیروی متخصص متناسب با نیازهای صنعت و کشاورزی را در اولویت قرار دهد.
رحمانی در ادامه به حمایتهای دولت از دانشگاههای استان اشاره کرد و گفت: کمکهای مالی خوبی به دانشگاهها صورت گرفته و در حوزه مولدسازی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده و انتظار داریم پروژههای نیمهتمام از جمله فضاهای ورزشی و ساختمانهای دانشگاهی در قزوین هرچه سریعتر به اتمام برسند.
وی افزود: اگر بخش خصوصی نیز وارد مشارکت در این پروژهها شود، روند توسعه مراکز آموزشی و ورزشی سرعت بیشتری خواهد گرفت و ظرفیتهای جدیدی برای استان فراهم میشود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین خاطرنشان کرد: استان از ظرفیتهای بزرگ صنعتی، کشاورزی و علمی برخوردار بوده و برای حفظ این جایگاه و رسیدن به توسعه پایدار، باید نگاه علمی، بهرهوری، محیطزیست و مهارتآموزی در اولویت همه برنامهها قرار گیرد.