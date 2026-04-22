به گزارش ایلنا، امیر انصاری به مناسبت 22 آوریل مصارف با 2 اردیبهشت ماه روز جهانی زمین پاک، افزود: روز جهانی زمین پاک یادآور مسئولیت مشترک تمامی جوامع در قبال زمین است. در این راستا آگاه‌سازی و مشارکت‌های مردمی، از مهمترین محورهای موفقیت در برنامه‌های محیط‌زیستی محسوب می‌شود.

وی به اقدامات استان مرکزی در راستای تحقق شعار سال روز جهانی زمین اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: شعار سال جاری روز زمین پاک تحت عنوان «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» بر انرژی‌های پاک تأکید دارد. این استان سال گذشته اقدامات قابل توجهی در توسعه انرژی خورشیدی انجام داده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: سال گذشته 3500 مگاوات مجوز زیست‌محیطی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان صادر شده است. صدور این تعداد مجوز در این حوزه نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاری صحیح در مسیر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است.

انصاری به حجم نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری شده در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: تاکنون 650 مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان به بهره‌برداری رسیده و در مدار تولید قرار دارد. این ظرفیت نقش مهمی در کاهش انتشار آلاینده‌ها، صرفه‌جویی انرژی و حرکت استان به سمت توسعه پایدار دارد.

وی بیان داشت: در بازه زمانی یک سال گذشته 930 هکتار از حریم جاده‌های استان مرکزی پاک‌سازی شد. پاک‌سازی حریم جاده‌های این استان در راستای اجرای طرح‌های مدیریت پسماند و پاک‌سازی محیطی صورت گرفته است. این اقدام نقش مهمی در کاهش آلودگی و بهبود سیمای محورهای مواصلاتی داشت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی به فعالیت‌های کارگروه مدیریت پسماند استان اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: در بازه زمانی سال گذشته 4 نشست کارگروه مدیریت پسماند با حضور سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است. این جلسات در راستای مدیریت بهینه پسماند برگزار شده بود.

انصاری به تعداد مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان مرکزی در سال گذشته اشاره کرده و ابراز داشت: دستاوردهای این کارگروه 40 مصوبه در حوزه سامان‌دهی پسماند، ارتقاء فرایندهای بازیافت و کاهش تولید زباله بوده است. 60 درصد از مصوبات اجرایی شده و فرایند تکمیل سایر مصوبات در حال انجام است.

