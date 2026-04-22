نماینده تبریز: افول جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی، مایه تاسف است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از افول جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی، خواستار توجه ویژه دولت به رفع چالشهای این استان شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا صدیقی روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با ابراز تأسف از وضعیت نامناسب منابع مالی استان آذربایجان شرقی، گفت: این استان که زمانی دومین قطب صنعتی کشور بود، امروز با چالشهای جدی روبروست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تبریز، شهر رئیسجمهور است، انتظار میرود توجه ویژهای به رسیدگی به امور و رفع مشکلات این شهر صورت گیرد.
وی در ادامه به مسئله مولدسازی اشاره کرد و افزود: در حوزه مولدسازی داراییهای راکد، نتوانستهایم اقدامات مؤثری انجام دهیم. لازم است بانکها با جدیت بیشتری منابع مالی خود را به سمت مولدسازی هدایت کنند.
صدیقی عنوان کرد: همچنین، مسئله تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی نیز حائز اهمیت است، زیرا قیمت مواد اولیه به طور مداوم در حال افزایش است و این امر تهیه آن را دشوار میسازد.
تصمیمات نادرست اقتصادی و بیتوجهی، انگیزه فعالان صنعتی را تضعیف کرده است
علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در اینجلسه با بیان اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در شرایطی دشوار به سر میبرند که مشکلاتی نظیر تحریمها و تصمیمات نادرست اقتصادی بر فعالیتهای آنها سایه انداخته است، گفت: این مسائل نه تنها بر روند تولید تأثیر گذاشته، بلکه باعث کاهش انگیزه و امیدواری در میان تولیدکنندگان شده است.
وی ادامه داد: در این راستا، برگزاری جلسات مؤثر برای بررسی و حل مشکلات صنعت و تولید امری ضروری به نظر میرسد. این نشستها باید به گونهای طراحی شوند که خروجیهای ملموس و مفیدی داشته باشند و بتوانند به تصمیمگیرندگان کمک کنند تا راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهند.
وی کمبود توجه به نیازهای واقعی تولیدکنندگان را یکی دیگر از چالشهای موجود در عرصه صنعت و تولید عنوان کرد و افزود: این موضوع نشاندهنده عدم ارتباط مؤثر بین بخش دولتی و خصوصی است که میتواند منجر به تصمیمات نادرست و ناکارآمدی در تخصیص منابع شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر و همکاری بین فعالان اقتصادی و مسئولین دولتی، ادامه داد: این همکاری میتواند به شناسایی مشکلات و ارائه راهحلهای مناسب کمک کند و در نهایت به تقویت بخش تولید و اشتغال منجر شود.
وزارت اقتصاد باید امیدبخش باشد، نه صرفاً ابزار حساب و کتاب
فرید موسوی، نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مسئولانی که چراغ امید را در جامعه روشن نگه داشتند، اظهار کرد: با وجود تمام ناهماهنگیهای استانی، از تلاشهای شما سپاسگزاریم.
وی در ادامه افزود: وزارت اقتصاد را نه تنها ابزاری برای حساب و کتاب در شرایط جنگی، بلکه وسیلهای برای ایجاد امید میدانیم. ما صادرات ارز و همچنین صادرات فولاد را ممنوع کردهایم.
موسوی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها، بیان کرد: ما نه به تسهیلات نیاز داریم و نه به موارد دیگر. مگر قرار نبود بخش خصوصی در تصمیمگیریها شریک باشد؟ چرا چنین نشده است؟ بخش خصوصی نباید صرفاً شنونده باشد، بلکه باید در کنار ما در فرآیند تصمیمگیری مشارکت کند.
نماینده مراغه با طرح پرسشهایی درباره وضعیت استان، گفت: سهم آذربایجان شرقی در مولدسازی کشور چقدر است؟ آیا مردم شرایط جنگی را پذیرفتهاند؟ به عنوان نماینده مردم، اعلام میکنم که ۳۶ تا ۳۸ درصد از ارزش بورس ما از بین رفته و فولاد و پتروشیمیهای ما نابود شدهاند.
وی در خصوص نقش شبکه بانکی در تسهیلاتدهی پرسید: آیا شبکه بانکی قادر به اعطای تسهیلات است؟ جنگ چقدر توان تسهیلاتدهی را کاهش داده است؟ لطفاً در این خصوص توضیح دهید.
موسوی با اشاره به روند واگذاری اموال بانکی، خاطرنشان کرد: فرایند واگذاری اموال بانکی با سختگیریهای زیادی همراه است. ما وام نمیخواهیم؛ تنها درخواست ما این است که زمینی در اختیار ما قرار دهید تا بتوانیم سولهای احداث کرده و افراد در آن مشغول به کار شوند. لطفاً فرایندها را تسهیل کنید.