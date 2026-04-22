اضافه شدن ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حملونقل عمومی رشت بزودی
شهردار رشت از برنامهریزی برای اضافه شدن ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به خیابانهای شهر در سال جاری خبر داد و گفت: با انتشار اوراق مالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، پیشپرداخت خرید ۱۳ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ناوگان موجود انجام شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی با بیان اینکه مردم رشت سالهاست از کمبود اتوبوسهای درونشهری گلایه دارند، گفت: امسال برنامهریزی جدی و عملیاتی کردهایم که ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حملونقل عمومی شهر اضافه شود.
وی با اشاره به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق این امر گفت: با تأمین منابع و انتشار اوراق مالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، پیشپرداخت برای خرید ۱۳ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ناوگان موجود انجام شده است.
وی با بیان اینکه مردم رشت به زودی نتیجه این اقدامات را در سطح شهر مشاهده خواهند کرد، افزود: با اضافه شدن ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ناوگان فرسوده موجود، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی، کاهش ترافیک و رضایت مندی هرچه بیشتر شهروندان رشتی برداشته میشود.