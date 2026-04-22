به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی با بیان اینکه مردم رشت سال‌هاست از کمبود اتوبوس‌های درون‌شهری گلایه دارند، گفت: امسال برنامه‌ریزی جدی و عملیاتی کرده‌ایم که ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر اضافه شود.

وی با اشاره به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق این امر گفت: با تأمین منابع و انتشار اوراق مالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، پیش‌پرداخت برای خرید ۱۳ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ناوگان موجود انجام شده است.

وی با بیان اینکه مردم رشت به زودی نتیجه این اقدامات را در سطح شهر مشاهده خواهند کرد، افزود: با اضافه شدن ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ناوگان فرسوده موجود، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترافیک و رضایت مندی هرچه بیشتر شهروندان رشتی برداشته می‌شود.

انتهای پیام/