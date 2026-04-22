اهدا عضو جوان مرگ مغزی شده رشتی

به گزارش ایلنا از رشت، لطیف پناهی گفت: اعضای بدن جوان ۲۶ ساله اهل شهر رشت که ۲۹ فروردین به دلیل آسیب شدید به ناحیه سر در سانحه تصادف درگیلان مرگ مغزی شده بود در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

وی افزود: ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی شده در رشت به ۲ بیمار نیازمند پیوند زده می‌شود و کبد وی هم برای پیوند به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت Www.ehdacenter. Ir، کارت اهدای عضو، دریافت کنند.

این نخستین اهدای عضو در سال جدید در گیلان است.

