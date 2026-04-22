خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون عمرانی استاندار خبرداد:

خسارت جنگ به ۵هزار و ۹۳۰ واحد غیرنظامی در لرستان

کد خبر : 1776718
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: بر اساس آخرین ارزیابی در جنگ رمضان به ۵ هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان خسارت وارد شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار خسارت به واحدهای غیرنظامی در جنگ رمضان، اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی که تا یک اردیبهشت ماه انجام شده به ۵ هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان خسارت وارد شده است. 

وی با تفکیک این آمار افزود: از مجموع واحدهای خسارت‌دیده، ۵ هزار و ۷۶۰ واحد تعمیری و ۱۷۰ واحد نیز نیازمند احداث مجدد هستند. 

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: سهم واحدهای مسکونی از این خسارت‌ها ۵ هزار و ۷۴ واحد و سهم واحدهای تجاری نیز ۸۵۶ واحد بوده است. 

مجیدی با بیان اینکه بیشترین حجم خسارت به ترتیب مربوط به دو شهرستان خرم‌آباد و بروجرد است، خاطرنشان کرد: شهرستان خرم‌آباد با ۲ هزار و ۱۶۹ واحد بیشترین خسارت را متحمل شده و پس از آن شهرستان بروجرد با ۷۳۷ واحد در رتبه دوم بیشترین خسارت‌های ناشی از حملات هوایی جنگ رمضان قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید