خسارت جنگ به ۵هزار و ۹۳۰ واحد غیرنظامی در لرستان

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار خسارت به واحدهای غیرنظامی در جنگ رمضان، اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی که تا یک اردیبهشت ماه انجام شده به ۵ هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان خسارت وارد شده است.

وی با تفکیک این آمار افزود: از مجموع واحدهای خسارت‌دیده، ۵ هزار و ۷۶۰ واحد تعمیری و ۱۷۰ واحد نیز نیازمند احداث مجدد هستند.

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: سهم واحدهای مسکونی از این خسارت‌ها ۵ هزار و ۷۴ واحد و سهم واحدهای تجاری نیز ۸۵۶ واحد بوده است.

مجیدی با بیان اینکه بیشترین حجم خسارت به ترتیب مربوط به دو شهرستان خرم‌آباد و بروجرد است، خاطرنشان کرد: شهرستان خرم‌آباد با ۲ هزار و ۱۶۹ واحد بیشترین خسارت را متحمل شده و پس از آن شهرستان بروجرد با ۷۳۷ واحد در رتبه دوم بیشترین خسارت‌های ناشی از حملات هوایی جنگ رمضان قرار دارد.

