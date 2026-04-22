مدیرعامل آبفای البرز:
بیش از ۱۷۰ کیلومتر عملیات لوله گذاری آب و فاضلاب در البرز اجرا شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، از اجرای ۱۷۰ هزار و ۴۱۲ متر لوله گذاری در قالب عملیات توسعه و اصلاح شبکه و خطوط انتقال آب و فاضلاب طی سال گذشته در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، حمیدرضا نامداری با اشاره به اجرای بیش از ۱۷۰ کیلومتر عملیات لوله گذاری آب و فاضلاب در البرز طی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: با توجه به سیاستهای تبیین شده شرکت و با هدف تقویت، بروزرسانی و توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب متناسب با نرخ رشد جمعیت، اقدامات گستردهای در یکسال گذشته صورت گرفته که بر اساس آمار دقیق عملیاتی ،میزان ۱۲۳ هزار و ۵۹۶ متر توسعه و اصلاح شبکه آب در سطح استان اجرا شده است.
وی در ادامه با تشریح سایر اقدامات زیرساختی افزود: طی مدت زمان یکسال گذشته میزان ۲۴ هزار و ۷۷۲ متر خطوط انتقال آب توسعه و یک هزار و ۷۴۰ متر اصلاح شده و در حوزه خدمات زیرساخت فاضلاب نیز شرکت آبفا البرز موفق به اجرای ۱۸ هزار متر توسعه شبکه فاضلاب و ۲ هزار و ۲۸۷ متر اصلاح شبکه فاضلاب شده است.
نامداری در خاتمه بیان کرد: طی برنامه ریزی صورت پذیرفته، اجرای ۱۵۷ کیلومتر عملیات لوله گذاری آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۵ در قالب اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه و خطوط انتقال آب و فاضلاب ،پیش بینی شده است.