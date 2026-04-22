اطلاعیه قطعی گاز طبیعی در محمدشهر کرج
شرکت گاز استان البرز در اطلاعیهای از قطعی موقت گاز طبیعی مناطقی از محمدشهر کرج در روز ۶ اردیبهشت خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان آمده است:
«شرکت گاز استان البرز در نظر دارد نسبت به قطع گاز طبیعی در آدرس کرج، محمدشهر، بلوار گلستانک، خیابان اندیشه ۳، ۵، ۷ و فرعیرهای منشعب در مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ لغایت ساعت ۱۴ اقدام نماید.
از مشترکین محترم درخواست می گردد تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند.
بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد گردید.
در صورت نیاز، مشترکین می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل فرمایید.»