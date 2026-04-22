خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
اطلاعیه قطعی گاز طبیعی در محمدشهر کرج

کد خبر : 1776661
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت گاز استان البرز در اطلاعیه‌ای از قطعی موقت گاز طبیعی مناطقی از محمدشهر کرج در روز ۶ اردیبهشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان آمده است:

«شرکت گاز استان البرز در نظر دارد نسبت به قطع گاز طبیعی در آدرس کرج، محمدشهر، بلوار گلستانک، خیابان اندیشه ۳، ۵، ۷ و فرعیرهای منشعب در مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ لغایت ساعت ۱۴ اقدام نماید.

از مشترکین محترم درخواست می گردد تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند.

 بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد گردید.

در صورت نیاز، مشترکین می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل فرمایید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید