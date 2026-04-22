وی گفت: گسترش فرهنگ سازش می‌تواند از حجم چشمگیر پرونده‌های قضایی کاسته و مسیر توسعه و آرامش اجتماعی را هموارتر سازد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان عنوان کرد: ترویج سازوکارهای صلح‌محور، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت روابط انسانی و تحکیم بنیان‌های اخلاقی در جامعه است و همکاری دستگاه‌ها، همراهی شهروندان و آموزش مهارت‌های ارتباطی می‌تواند نقش محوری در تحقق جامعه‌ای مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشد.

سازش در پرونده ۱۰۰ میلیارد ریالی

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در ادامه سخنان خود افزود: پرونده یکصد میلیارد ریالی در شورای حل اختلاف گتوند با سازش مختومه شد و خوشبختانه به‌ویژه در ایام جنگ شاهد سازش بیشتر طرفین در اختلافات مالی در استان هستیم.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: مطالبه و اختلاف مالی بین ۲ شهروند گتوندی پس از میانجی‌گری اعضا و صلحیاران شعبه سه شورای حل اختلاف گتوند با توافق طرفین به مصالحه انجامید.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان با تشریح جزئیات این پرونده مالی سنگین گفت: این پرونده اختلاف مالی که در شعبه سه شورای حل اختلاف گتوند مطرح شد، پس از بررسی مستندات و گفت‌وگوی اعضای شورای حل اختلاف با طرفین دعوا، منجر به سازش و پرداخت مبلغ مورد اختلاف در ۶ قسط شد.

معاون قضایی دادگستری خوزستان عنوان کرد: موفقیت در این پرونده مالی با ارزش بالا، نشانه اعتماد مردم به فرآیندهای صلح‌محور در دستگاه قضایی استان و بلوغ اجتماعی است.

وی گفت: پشتکار و تعهد سازمانی اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف در استان باعث شده تا دستاوردهای زیادی را در حوزه صلح و سازش کسب کنیم.